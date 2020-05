Lời trần tình đẫm lệ của người phụ nữ dối chồng vượt biên sang Trung Quốc “lấy chồng có thời hạn”

Vì muốn giải quyết nhanh số nợ ở ngân hàng mà Lữ Thị Mận nói dối chồng phải đi làm ăn xa một thời gian nhưng thực chất là sang Trung Quốc lấy chồng “có thời gian”. Ở bên đó, Mận bị bán “qua tay” hai người đàn ông lạ mặt và chịu vô số tủi hờn mà chưa nay chưa từng kinh qua…

Lữ Thị Mận (sinh năm 1967, ngụ xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An ) không chỉ là người phụ nữ nhuận sắc mà còn rất năng nổ, hoạt bát, chịu khó làm ăn. Thế nhưng không hiểu sao nghèo đói cứ bủa vây gia đình chị. Thêm vào đó là khoản nợ ngân hàng đến hạn nhưng không có để trả nợ. Nghĩ bung, nếu cứ đi nương làm rẫy như này sẽ chẳng bao giờ đủ tiền trả nợ nên tháng 5/2014, Mận rời quê xuống phố xin bán quần áo thuê để góp tiền trả nợ.

Trên chuyến xe khách hôm đó, người phụ nữ chưa từng va chạm xã hội xô bồ vô tình gặp Vi Thị Lý (sinh năm 1973, người cùng xã). Qua vài câu chuyện phiến, biết hoàn cảnh của Mận nên Lý bảo chị tạm gác việc xuống phố mà đi cùng đến nhà Lương Văn Khăm (SN 1987, ngụ tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để xem có nhờ được xin việc không. Theo lời Lý, mẹ của Khăm là Kha Thị Dần (hiện đang sống ở Trung Quốc) có giúp mẹ của Lý từ Trung Quốc về Việt Nam. Biết ơn ân nhân nên Lý đã mang tiền đến hậu tạ.

Vì món nợ của gia đình, chị Mận liều mình sang Trung Quốc lấy chồng “có thời hạn”

Sau cuộc ngã giá, Mận về nhà báo với chồng và chính quyền địa phương là đi làm ăn xa một thời gian. Sau khi chọn được ngày đẹp, Lý bàn giao Mận cho Khăm. Đối tượng này đón Mận đưa đến Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc.Khi sang bên kia cửa khẩu, mẹ Khăm đón Mận về nhà ở mấy ngày. Sau đó, người đàn bà này bán Mận cho 1 người đàn ông Trung Quốc với giá 2,5 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng). Về đến nhà người chồng “có thời hạn”, Mận mới biết mình làm vợ kẻ tàn tật, lớn tuổi nên gọi điện yêu cầu mẹ Khăm “đổi chồng”.

Sau khi lập hồ sơ điều tra, truy bắt được các nghi can trong vụ án, ngày 21/6/2019, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Vi Thị Lý và Lương Văn Khăm với cáo buộc Mua bán người. Tại phiên xử, các bị cáo một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vi Thị Lý thể hiện sự ân hận tại tòa. Vì chưa nhận được khoản tiền công bán người sang Trung Quốc như cam kết ban đầu nên hai bị cáo xin Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt.

Có mặt tại phiên tòa, bị hại Mận trình bày: “Nghe Lý cam kết lấy chồng Trung Quốc sẽ có khoản tiền lớn, mà thời hạn lấy chồng chỉ 12 tháng nên tôi đã chấp nhận sang bên đó. Nhưng sau khi bán tôi xong, các bị cáo cắt đứt liên lạc, bỏ mặc tôi khốn khổ nơi xứ người. Suốt 3 năm chung sống tôi luôn bị nhà chồng quản thúc nghiêm ngặt. Gia đình chồng nghèo, chồng không có công ăn việc làm nên cuộc sống rất cơ cực. Suốt thời gian dài sau đó, tôi luôn ân hận về quyết định của mình”. Hơn nữa, việc khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán cũng khiến Mận bị bơ vơ, lạc lõng.

Bị cáo Khăm và bị cáo Lý tại phiên tòa sơ thẩm hồi năm 2019

Để có thể trốn thoát về nước, một mặt chị giả vờ diễn vai vợ hiền, mặt khác bí mât tìm cách liên lạc với người nhà. Theo chị Mận, phải thường xuyên giấu điện thoại trong áo ngực và tắt nguồn để không bị lộ. Chỉ khi nào đi làm rẫy, nơi vắng người qua lại thì mới dám lấy ra liên lạc với người thân. Sau nhiều ngày ủ mưu, tháng 6/2016, chị Mận nói về Việt Nam đưa con, cháu sang thì người chồng Trung Quốc mới đồng ý cho về. Chỉ đợi đến đó, chị khăn gói đồ đạc bắt xe về Việt Nam. May mắn thay, khi trở về chị vẫn được chồng con chào đón. Sự đùm bọc từ phía gia đình đã giúp chị sống tốt đến ngày ra tòa. Nói đến đây, nước mắt chị Mân lại chảy ra, chị nói ân hận vô cùng về quyết định lầm lỡ của mình.

“Giờ có cho mấy trăm triệu đi nữa tôi cũng không sang Trung Quốc nữa. Một lần phải nếm biết bao cay đắng khi bị đem đi bán như mặt hàng, bị kiểm soát, bắt làm việc cực khổ với tôi như vậy là quá đủ. Qua đây, tôi cũng có lời nhắn nhủ với những người phụ nữ đang có ý định lấy chồng bất hợp pháp ở Trung Quốc nên tỉnh táo để không có quyết định sai lầm. Không đâu bằng nhà, quê hương mình cả”, chị Mận quả quyết.

Cũng trong phiên tòa hôm đó, chị Mận thừa nhận mình cũng có một phần lỗi vì đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng “có thời hạn”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Khăm 5 năm tù, Vi Thị Lý 4 năm tù cùng về tội Mua bán người; buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại số tiền 30 triệu đồng.

