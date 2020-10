Sau lời khai gây ức chế, kẻ đánh bé gái 2 tuổi khúm núm gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình

Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị bố bạn tát, giật tóc, ngày 4/10, đối tượng Hoàng Văn Hùng đã đến cơ quan Công an TP Lào Cai trình báo. Tại đây, Hùng khai, 16h ngày 30/9 đến trường Trumpkids (phường Cốc Lếu) đón con. Khi nghe thấy con khóc thì chạy vào xem và thấy tay con có vết đỏ.





"Do bị cận thị nên tôi tưởng con bị chảy máu. Vì thế đã dùng tay tát nhẹ vào mặt cháu bé cắn con mình, yêu cầu xin lỗi. Cháu kia khóc, không xin lỗi nên tôi tiếp tục túm tóc và tát nhẹ vào mặt cháu", Hùng trình báo với Công an.

Hùng làm việc với cơ quan điều tra





Hùng tiếp tục trình báo, sau đó còn đánh vào chân, mông cho đến khi bé gái 2 tuổi xin lỗi mới chịu ôm con gái ra về. Đến chiều cùng ngày thì đi ô tô về Hà Nội thăm người nhà. Khi biết tin mình bị tố cáo về hành vi đánh con bạn, Hùng đã nhắn tin xin lỗi gia đình cháu bé và cố tình trốn tránh Công an.





Nhưng sau khi nghe cơ quan điều tra phân tích phải trái, Hùng đã nhận ra hành động sai trái của mình. "Tôi rất ân hận về lỗi lầm của mình, nay tôi gửi lời xin lỗi chân thành cháu bé, gia đình cháu, cộng đồng mạng. Mong mọi người bỏ qua lỗi lầm của tôi, mong Pháp luật khoan hồng", Hùng nói.

Your browser does not support HTML5 video.

Lời xin lỗi của Hùng gửi đến nạn nhân, gia đình nạn nhân và cộng đồng mạng





Ở một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai và UBND phường Cốc Lếu đã yêu cầu trường Mầm non Trump Kids báo cáo tường trình sự việc, tổ chức thăm bé B.A, đồng thời yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý đối với các giáo viên tại lớp D2.





Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, Hùng có thể bị xử phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng theo khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013 về hành vi Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến Sức Khỏe của người khác.





Tuy nhiên, nếu giám định cho thấy cháu bé bị tổn hại Sức Khỏe từ 1% trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.





Theo Thanh Mai/SKCĐ