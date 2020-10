Lokomotiv vs Bayern: Corluka có `muốn` ngăn Lewandowski?

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người đàn ông rút kiếm nhật ra chửi bới, đe dọa tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Theo thông tin người dân tại hiện trường cung cấp thì tài xế ô tô trước đó đã có những hành động không đẹp với bác già đi xe máy sau va chạm giao thông nên người nhà bác đã ra " nói chuyện " với tài xế ô tô.