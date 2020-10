Louis Vuitton tung chiêu "chí mạng" để chặn nạn hàng fake khiến rapper đình đám khoe của bị bóc mẽ

Một trong những rapper nổi tiếng được đông đảo các fan trên thế giới yêu thích và là tín đồ hàng hiệu thực thụ, Rick Ross mới đây đã đăng tải hình ảnh sử dụng 3 chiếc túi balo và túi hiệu Louis Vuitton bước lên chuyên cơ riêng cực sang chảnh.

Bài đăng của nam rapper Rick Ross

Thế nhưng các fan và các tín đồ thời trang đã phát hiện ra anh sử dụng hầu hết các mẫu túi và balo fake. Thậm chí các chi tiết được chỉ ra giữa túi hãng và túi mà nam rapper dùng đều hoàn toàn khác biệt và dễ nhận thấy. Sự việc được khui lên bởi một tài khoản Instagram yêu thích thương hiệu Louis Vuitton và nhiều năm theo dõi thương hiệu này đã khiến fan trở nên 'tinh tường" hơn bao giờ hết.

Nam rapper liên tục khoe về 3 chiếc túi và set đồ "nguyên cây LV" của mình

Cụ thể Instagramer @dlouisvs.co đã chỉ ra cách mà Louis Vuitton chống việc làm giả túi của họ cũng như lý do vì sao các món đồ mà Rick Ross sử dụng là fake: “Trước khi chính thức công bố Bộ sưu tập Nigo, Louis Vuitton đã cố tình làm rò ri 1 vài tấm ảnh về các sản phẩm balo, túi. Trong những bức ảnh này, tay cầm của túi Keepall là màu tan, túi Christopher có tag ở giữa,…v..v… Từ các hình ảnh đó, dân Quảng Châu TQ đã ngay lập tức "sập bẫy" và vội làm những chiếc túi giả để tung ra trước cả khi Louis Vuitton cho ra BST chính thức.

Sau đó, Louis Vuitton đã thay đổi một vài chi tiết của túi và balo, ví dụ màu của tay cầm, logo của Christopher,… Có nghĩa những món đồ fake sẽ hoàn toàn lộ diện khi bản chính thức được công bố. Bạn có thấy Louis Vuitton cố tình làm như thế không? Hiển nhiên và Louis Vuitton đã thực hiện chiêu trò này một lần và đang sử dụng lại thêm nhiều lần hơn nữa. Có thể nói đây là chiêu trò thông minh trong trận chiến với đám người chuyên làm đồ fake.

Louis Vuitton cố ý thay đổi một vài chi tiết

Như bạn đã thấy trong hình, bản fake của Ross hoàn toàn rõ ràng với màu đỏ tint rất xấu. Từ tay cầm cho tới vải canvas cũng rất sai. Và có lẽ đây là lô hàng fake đầu tiên mà Trung Quốc làm liều tung hàng ra trước khi Louis Vuitton công bố hàng thật.”

Cộng đồng yêu thời trang không khỏi ngã mũ thán phục trước nước đi không ngờ này tới từ ông lớn làng thời trang nước pháp. Được mệnh danh là thương hiệu thời trang cao cấp bị làm giả nhiều nhất thế giới, cũng không có gì lạ khi Louis Vuitton đang cố gắng để bảo toàn danh tiếng cho mình.

Hiện nam rapper Rick Ross chưa lên tiếng về sự việc này.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ