"Lovesick Girls" chỉ đạt 1,7 triệu lượt xem công chiếu nhưng vẫn khiến fan Kpop u mê không lối thoát

Đúng 11 giờ ngày 2/10 (giờ địa phương), BLACKPINK đã chính thức có màn trở lại với full album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên "The Album" cùng ca khúc chủ đề kèm MV "Lovesick Girls". Các Blink đã chờ đợi 4 năm để được cầm trên tay full album kỉ niệm 4 năm hoạt động. Fan mong đợi rằng ca khúc chủ đề lần này sẽ tạo được tiếng vang để củng cố danh tiếng của nhóm nhạc nữ thành công nhất thời điểm hiện nay.

Thành tích công chiếu của Lovesick Girls

Vào thời điểm công chiếu, MV "Lovesick Girls" đã cán mốc khoảng hơn 1,7 triệu lượt người xem cùng lúc. Đây là thành tích cao thứ 2 trong số các sản phẩm đã ra mắt của BLACKPINK, xếp sau bản collab trước đó mang tên "Ice Cream "(1,799 triệu lượt xem). Và ngôi vị quán quân của BTS với "Dynamite" (3 triệu lượt xem) vẫn chưa thể bị xô đổ.

Dù đây là lần thứ 3 trong năm Blink phải hoạt động hết công suất vì idol ra MV mới, nhưng đây lại là lần đầu tiên sau thời gian dài các cô gái BLACKPINK thực hiện quay MV ngoại cảnh chứ không còn ở trong studio nên đã khiến cho người xem có nhiều cảm xúc mới lạ. Mạng xã hội ngay lập tức nổ tung vì fan Kpop liên tục share điên đảo.

Lovesick Girls hội tụ đủ âm nhạc và visual đỉnh cao

Đa số bình luận đều khẳng định với giai điệu catchy và visual đỉnh cao, "vật vã", "Lovesick Girls" sẽ trở thành hit sớm thôi. Đặc biệt, cô nàng Rosé chiếm được tình cảm của các fan nhất khi có diễn xuất ấn tượng cùng nhan sắc lộng lẫy, chưa kể tới chất giọng đỉnh cao đi vào lòng người. Hay việc rapper Jennie có màn tái xuất ngoạn mục trong "Lovesick Girls" cũng khiến các fan bất ngờ không thôi.

The Album đạt #1 Itunes US

Sau khi công chiếu 3 giờ, MV "Lovesick Girls" đã ẵm về cho BLACKPINK gần 20 triệu lượt xem trên Youtube và con số này vẫn đang tăng lên với tốc độ tên lửa. Theo phía YG Entẻtainment cho biết, vào ngày 02/10 tổng số Preorders của 'The Album' đã vượt 1 triệu bản. Đây là tổng số Preorder cho toàn cầu. Số liệu trên bao gồm 670k bản ở thị trường trong nước và 340k bản tại thị trường Mỹ và Châu Âu. YG cũng nói thêm "Phiên bản limited LP 18.888 bản đã được tẩu tán hết sớm". Tổng cộng hơn 1 triệu bản, khi các track phát hành, 'The Album' dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ