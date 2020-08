Lovren kể lại chi tiết `hành trình báo thù` đối với Sergio Ramos

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế ô tô ngoan cố bỏ chạy bất chấp việc có 4 chiến sĩ CSGT đu bám chặn trước đầu xe

Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô con chống đối người thi hành công vụ. 4 chiến sĩ CSGT đứng cản trước mũi xe, một người trèo lên capo nhưng tài xế vẫn ngoan cố không chịu dừng lại.