Lũ chồng lũ, hơn 11.000 ngôi nhà tại Quảng Bình bị ngập, người dân leo lên nóc nhà cầu cứu suốt đêm

Hơn 11.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập sâu

đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 170 - 250 mm, có nơi cao hơn như: Minh Hóa 558mm, Đồng Tâm 509mm, Trường Sơn 503mm, Tuyên Hóa 415mm.

Mưa lớn đã khiến nước lũ ở các sông dâng lên nhanh đã làm ngập 11.055 ngôi nhà của người dân. Trong đó huyện Lệ Thủy có khoảng 7.600 nhà bị ngập nước.

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều thôn bản bị chia cắt, cô lập, cụ thể: Huyện Quảng Ninh có 28 thôn/6 xã; huyện Tuyên Hóa có 12 thôn/5 xã; huyện Bố Trạch có 7 thôn/3 xã; huyện Minh Hóa có 16 bản/3 xã; huyện Bố Trạch có 7 bản/xã; huyện Quảng Ninh có 4 bản/xã; huyện Lệ Thủy có 2 bản/2 xã.

Nước lũ lên nhanh gây ngập lụt tại nhiều huyện ở Quảng Bình

Trước tình hình mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh luôn phải túc trực, sẵn sàng lực lượng cơ động, phương tiện để tham gia ứng phó mưa lớn, ngập lụt . Công an tỉnh chủ động thành lập các tổ công tác trực ứng phó với mưa lũ; Sở GTVT chủ động bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở do mưa lũ để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố; hướng dẫn người dân đi lại an toàn.