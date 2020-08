Lũ lụt tồi tệ ở Trung Quốc: Tứ Xuyên di dời 60.000 người, Trùng Khánh chìm trong biển nước

Tháng 8/2020, lũ lụt tồi tệ tiếp tục đe dọa cuộc sống của người dân Trung Quốc . Hai con sông lớn là Trường Giang, Hoàng Hà và cả đập Tam Hiệp mực nước đều đang ở mức báo động. Thiên tai nặng nề đang bủa vây đời sống sinh hoạt của người dân, gây thiệt hại lớn cả về người và của.

Theo Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, đỉnh lũ thứ tư đã chảy qua vùng đập Tam Hiệp. Dự báo mưa lớn sẽ xuất hiện tại một số vùng thượng nguồn trong hai ngày 16 - 17/8. Đợt lũ này đã khiến cho thị trấn cổ Từ Khí Khẩu của Trùng Khánh chìm trong biển nước.

Khung cảnh thương tâm của cổ trấn

Thị trấn cổ Từ Khí Khẩu được biết đến là một khu du lịch cổ nổi tiếng của Trung Quốc. Nó nằm trong quần thể di tích Ô Trấn với kiến trúc xây dựng cực kỳ đẹp mắt và mang đậm nét Trung Hoa cổ đại.

Hiện tại trấn cổ chìm trong biển nước do lũ lụt

Khu di sản này là một điểm du lịch nổi tiếng mà bất cứ du khách nào đến với Trùng Khánh cũng đều muốn ghé qua. Tuy nhiên, hình ảnh Từ Khí Khẩu chìm trong nước do mưa lũ đã khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Hình ảnh Từ Khí Khẩu chìm trong biển nước

Ngoài Từ Khí Khẩu ở Trùng Khánh thì vùng Tứ Xuyên cũng là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất từ đợt mưa lũ đợt này. Theo Đài khí tượng Tứ Xuyên cho hay, mưa lớn trong hai ngày 15-16/8 đã khiến cho mực nước trên các sông lớn ở Tứ Xuyên vượt mức báo động. Trong đó ngay cả thành phố Thành Đô - thủ phủ của tỉnh này cũng đang xảy ra tình trạng lũ quét, ngập úng.

Tình hình mưa lũ tại Tứ Xuyên đang diễn biến phức tạp khiến chính quyền địa phương đã phải thực hiện di dời khẩn cấp cho 60.000 người, 60 chuyến bay bị hủy, nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa,...

Lũ lụt tại Tứ Xuyên khiến nhiều người phải di dời

Được biết, từ tháng 6 đến tháng 7, Trung Quốc đã chịu tác động của rất nhiều đợt thiên tai mưa lũ. Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, mưa lũ gây thiệt hại 368.000 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế lên tới 144,43 tỉ nhân dân tệ.

Trước ngày 29/7, lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 23.8 triệu người, 31 người báo mất tích, 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, thiệt hại về kinh tế lên đến 64.4 tỉ NDT.

Đó là con số thiệt hại đã được thống kê nhưng sau trận lũ lụt tồi tệ, Trung Quốc còn đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Vấn đề an ninh lương thực khiến nhiều người lo ngại vì tăng trưởng GDP nông nghiệp đang giảm vì mưa lũ. Chưa kể, việc khắc phục các công trình di sản có niên đại hàng trăm, nghìn năm của Trung Quốc cũng là một thách thức với đất nước đông dân nhất thế giới này.

Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lớn lên mức báo động

Theo Phương Hoa/SKCĐ