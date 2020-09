Chân dung người đàn bà nghe lời chồng lừa bán bé gái 13 tuổi sang Trung Quốc lấy 23 triệu trả nợ

Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hảng Thị Sú (SN 1966, ngụ bản Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật





Theo thông tin ban đầu, ngày 8/9, Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) nhận được đơn tố cáo của chị H.T.Đ. (SN 1999, ngụ xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà) tố cáo Hảng Thị Sú và chồng là Sùng Seo Chủ (SN 1969) có hành vi lừa đảo, bán Đ. sang Trung Quốc.





Trong đơn tố cáo Đ. viết, khoảng tháng 12/2012, Sùng Seo Chủ có vay nợ của một số người nhưng không có khả năng trả nên đã rủ vợ là Hảng Thị Sú đi dụ dỗ, lừa gạt Đ. (khi đó mới 13 tuổi) sang Trung Quốc làm thuê.





Tin rằng, vợ chồng Sú sẽ giúp đưa mình sang Trung Quốc kiếm việc làm nên Đ. đã đồng ý đi theo. Nhưng thực chất, Sú đã lừa bán Đ. cho 1 phụ nữ Trung Quốc (không rõ lai lịch) với giá 8.000 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng).





Đến tháng 12/2019, Đ. trốn về Việt Nam và đến tháng 9/2020 thì làm đơn tố cáo vợ chồng Sú đã bán mình sang Trung Quốc. Nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra vào cuộc điều tra.

Hảng Thị Sú tại cơ quan điều tra





Qua xác minh, Sùng Seo Chủ hiện đang chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca (thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về 2 tội danh Trộm cắp tài sản và Mua bán người dưới 16 tuổi.





Hiện Công an tỉnh Lào Cai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.





Liên quan đến hành vi mua bán người qua biên giới, trước đó, Công an tỉnh Nghệ An bắt đối tượng Vi Thị Huyên (34 tuổi) trú bản Kẻ Gia, Thạch Ngàn, Con Cuông, (Nghệ An) có hành vi buôn bán người trái phép sang Trung Quốc.





Cụ thể, khoảng 16h15 ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1.7 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An ) tiến hành kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B-013.18 đang di chuyển qua địa bàn thị trấn Anh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).





Qua kiểm tra phát hiện đối tượng Vi Thị Huyên trú bản Kẻ Gia, Thạch Ngàn, Con Cuông (Nghệ An) đang đưa 2 cô gái bán sang Trung Quốc. Hai nạn nhân là Lô Thị Thảo (34 tuổi) và Lô Thị Mày (30 tuổi) cùng trú tại xã Tam Đình, Tương Dương.





Tại trụ sở Công an, Huyên khai nhận đang đưa 2 nạn nhân Thảo và Mày đi xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/ người.





Theo Thanh Mai/SKCĐ