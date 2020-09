Chân dung nữ quái lừa cháu họ ra khỏi nhà rồi cuỗm sạch hơn 1 tỷ đồng

Tin tức mới nhất ngày 26/9, Saostar dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam ngày hôm qua cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm, Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản của một hộ dân trị giá hơn 1 tỷ đồng.



Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 23/9. Khi đó, gia đình chị Phạm Thị Quyên (trú tại Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, cậy phá két sắt lấy đi số tiền khoảng 630 triệu đồng và 9 cây vàng.

Hiện trường vụ việc



Ngay khi nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng nghi vấn, cơ quan công an xác định đối tượng Đỗ Được Chung (31 tuổi, trú ở tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê) có nhiều biểu hiện đáng nghi.



Đối tượng này có quan hệ họ hàng với gia đình bị hại. Khi được triệu tập lên cơ quan, Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Theo Tiền Phong, vào sáng 22/9 Chung phát hiện chỉ có mình cháu Quỳnh - con gái chị Quyên ở nhà nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã dùng một số điện thoại khác nhắn đến số mình với nội dung cháu Quỳnh được mời đi nhận quà rồi đưa cho cháu đọc.

Đối tượng Đỗ Được Chung



Khi cháu vừa ra khỏi nhà, Chung đã đột nhập vào trong, dùng xà beng đục phá két sắt lấy toàn bộ số tiền, và vàng trên mang về nhà cất giấu. Khi khám xét nơi ở của Chung, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam thu giữ được 525 triệu và hơn 9 cây vàng.



Hiện, lực lượng công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng theo đúng quy định Pháp luật



