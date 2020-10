Lừa cô gái trẻ sập `bẫy tình`, hứa hẹn sẽ cưới hỏi rồi bán nạn nhân sang Trung Quốc lấy 32 triệu

Một thời gian sau, Lềnh về Việt Nam và đi lên huyện Mèo Vạc chơi và gặp Say cùng chồng. Say mời Lềnh về nhà chơi, bảo gã tìm phụ nữ lừa để giao cho vợ chồng Lềnh đưa sang Trung Quốc bán.

Thấy vụ làm ăn này có lời lớn nên Lềnh đồng ý. Khoảng tháng 8/2019, Lềnh xin được bạn số điện thoại chị S. (34 tuổi, Tuyên Quang). Lềnh gọi điện làm quen, tán tỉnh với mục đích đưa cô gái sập "bẫy tình" rồi giao cho vợ chồng Say mang sang bên kia biên giới bán.

Tiếp đó, Lềnh hứa sẽ cưới hỏi chị S. làm vợ rồi hẹn chị gặp ở chợ xã Hùng Lợi (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Đến ngày 6/9/2019, Lềnh đi xe máy từ Cao Bằng, còn chị S. cùng em dâu đi từ Tuyên Quang đến Hà Giang gặp nhau như đã hẹn.

Ảnh minh họa

Khi gặp nhau, Lềnh đưa chị S. đi chơi. Sau lần đó, chị S. càng tin tưởng Lềnh hơn và nhận lời yêu. Khi "con mồi" đã thật sự cắn câu, Lềnh nói, sẽ cưới và cả hai sang Trung Quốc làm thuê kiếm tiền.

Qua điện thoại, em trai chị S. nói, nếu muốn lấy phải đến nhà gặp bố mẹ để hỏi ý kiến. Lềnh liền từ chối đến ra mắt bố mẹ người. Sau đó, Lềnh tìm đến vợ chồng Say bày chuyện bán cô gái.

Tuy nhiên, chị S. cứ nhất quyết yêu cầu Lềnh phải về gặp gia đình nói chuyện nên hắn đành thôi. Lúc này, hắn chuyển sang dụ dỗ ngon ngọt khiến chị S. siêu lòng, gật đồng theo hắn làm vợ.

Đến sáng 15/9/2019, Lềnh đưa chị S. đến chỗ hẹn rồi báo cho vợ chồng Say. Thấy vợ chồng Say đến, Lềnh nói: "Đây là con dâu của bố mẹ". Do tin tưởng nên chị S. đã đi theo vợ chồng Say sang Trung Quốc. Khi sang đến nơi, vợ chồng Say bán Lềnh cho một gia đình người Mông với giá 13.000 nhân dân tệ.