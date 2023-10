Lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM ... bán cơm gà

Lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM ... bán cơm gà

Ngày 5/10, tin từ Công an tỉnh Phú Yên, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phạm Tiểu My (SN 1989, trú địa phương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.