Vụ bị cáo tự tử sau khi bị tuyên 3 năm tù: Luật sư chỉ ra những điểm chưa được làm rõ trong vụ án

Những điểm chưa được làm sáng tỏ trong vụ án

Liên quan đến vụ án của bị cáo Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước hôm 29/5, theo Người lao động, luật sư Dương Vĩnh Tuyến - bào chữa cho ông Phước cho biết, vụ án còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ nhưng thân chủ của ông đã bị tuyên 3 năm tù.





Luật sư Dương Vĩnh Tuyến cho rằng vụ án tai nạn giao thông liên quan đến ông Phước còn có nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ. Trong đó, quan trọng nhất là việc nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông , điểm va chạm của phương tiện và yếu tố lỗi cũng chưa được xác định rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo hồ sơ vụ án, vụ tai nạn giao thông này xảy ra vào ngày 15/1/2017. Sau va chạm, ông Lương Hữu Phước và bạn là ông Trần Hữu Quý bị thương phải nhập viện (sau đó ông Quý tử vong).



Theo luật sư, biên bản khám nghiệm hiện trường chiều cùng ngày cho thấy thành phần tham gia gồm: ông Bùi Danh Sơn - điều tra viên Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Viết Dũng – kiểm sát viên VKSND thị xã Đồng Xoài; ông Phan Xuân Kiền - công an phường Tân Xuân; ông Đỗ Xuân Tân – CSGT Công an thị xã Đồng Xoài.

Bị cáo Lương Hữu Phước



Trong khi đó, đến ngày 23/1/2017, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài mới ban hành văn bản phân công điều tra viên Bùi Danh Sơn tham gia giải quyết tin báo tội phạm. Cùng ngày, VKSND thị xã Đồng Xoài mới ban hành văn bản phân công kiểm sát viên Nguyễn Viết Dũng...



Luật sư Dương Vĩnh Tuyến cho biết trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, ông đã làm đơn đề nghị trực tiếp tham gia giám sát việc xét xử phúc thẩm vụ án, gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp nhận.



Về yếu tố lỗi, tại buổi họp báo sáng 30/5, bà Lê Hồng Hạnh, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm cho biết: "Chúng tôi đã xác định được lỗi của bị cáo ở đây là qua đường mà không quan sát. Qua đường phải quan sát, ưu tiên cho người đang đi trên chiều lưu thông của họ. Ở tòa bị cáo cho rằng có quan sát".



Cũng theo bà Hạnh, hiện trường chỉ thể hiện vết cà của xe bị cáo Phước. Tại hiện trường, xe của ông Phước nằm ngã hoàn toàn bên phần đường bên phải dành cho xe ngược chiều .



"Việc xác định lỗi ở đây trong bản án phúc thẩm đã nhận định rõ, bị hại đưa tay lên vai ông Phước cũng có lỗi. Nhưng lỗi ở đây phải là lỗi trực tiếp dẫn đến gây tai nạn", theo bà Hạnh.

Còn theo Thẩm phán Lê Viết Hòa, thành viên HĐXX phúc thẩm, trong đơn kêu oan và bào chữa của luật sư cho rằng, hiện trường có phanh xe. Tuy nhiên, theo ông đây là đoạn đường lồi lõm, đất đá nhiều, đoạn đường có chiều dốc 7m.



Căn cứ vào vết cà tại hiện trường, lúc xảy ra tai nạn, xe của bị cáo Phước hoàn toàn nằm sang bên phần đường của Lâm Tươi, không phát hiện dấu hiệu xe đi ngược chiều.

Gia đình gặp nhiều bất hạnh



Trả lời báo Người Lao Động, bà Tư - vợ ông Phước nói: "Từ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, chồng tôi luôn khẳng định rằng mình vô tội".

Bà Tư - vợ ông Lương Hữu Phước



Bà kể, gia đình bà trải qua nhiều bất hạnh, khó khăn, riêng bà bị bệnh Bà kể, gia đình bà trải qua nhiều bất hạnh, khó khăn, riêng bà bị bệnh tiểu đường . Trước đây, gia đình bà sống ở Long An.



Mấy năm trước, con gái đầu của bà bị một thanh niên trong xóm hãm hiếp, cướp tài sản... Cuộc sống bế tắc, chán nản, gia đình bà bèn rời Long An lên Bình Phước lập nghiệp. Nào ngờ họa vô đơn chí, sau vụ tai nạn chồng bà còn phải lĩnh án tù rồi đâm nghĩ quẩn.

Theo Hà Ly/SKCĐ