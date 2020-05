Luật sư của Hồ Duy Hải chỉ ra nghi vấn có 2 thanh niên đến Bưu điện Cầu Voi buổi tối xảy ra án mạng

Theo Tuổi trẻ, ngày 27/5, luật sư Trần Hồng Phong, người tham gia hỗ trợ gia đình tử tù Hồ Duy Hải kêu oan, tiếp tục có đơn kiến nghị gửi giám đốc Công an tỉnh Long An đề nghị giải thích một số nội dung mà luật sư mới phát hiện.

Đồng thời, ông Phong cũng gửi thư đến bộ trưởng Bộ Công an, viện trưởng Viện KSND tối cao và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để cung cấp thêm thông tin về vụ án Hồ Duy Hải mà ông mới thu thập được.

Trong đơn, luật sư Trần Hồng Phong cho biết, sau phiên xét xử giám đốc thẩm, ông tiếp tục thu thập nhiều tài liệu khác chứng minh còn có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết trong các bản án của tòa.



Đặc biệt, ông Phong nghi ngờ một số bút lục rút ra khỏi hồ sơ vụ án cho thấy một số tình tiết có thể coi là ngoại phạm cho Hồ Duy Hải.



Cụ thể, bút lục số 139, 140, 141, 142 là lời khai của nhân chứng Đinh Văn Còi (khi đó đang là công an tỉnh Long An) và anh Lê Thanh Trí.

Luật sư Trần Hồng Phong đã gửi đơn và giao nộp chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải đến Chủ tịch nước



Theo lời khai, tối 13/1/2008, anh Đinh Văn Còi và bạn đã đến Bưu điện Cầu Voi mua thẻ điện thoại. Lời khai của anh Còi và bạn không phù hợp với lời khai của các nhân chứng khác trước đó.



Cụ thể, các bản án, kết luận điều tra và cáo trạng đều thể hiện nhân chứng Đinh Vũ Thường đến bưu điện để gọi điện thoại vào lúc 19h39 thì thấy một thanh niên mặc áo ngắn tay, màu trắng đang ngồi trong ghế sofa (có thể đang bấm điện thoại).



Còn anh Đinh Văn Còi và bạn đến bưu điện sau anh Đinh Vũ Thường, theo lời khai là khoảng 19h43 hoặc trễ hơn. Cả hai anh đều có thời gian đứng sát quầy lâu hơn, nhìn rõ mặt và trang phục của người thanh niên hơn.



Anh Đinh Văn Còi và bạn có lời khai trùng khớp nhau rằng: Không có chiếc xe nào ngoài sân. Bên trong hai anh nhìn thấy người thanh niên mặc áo thun màu vàng, khoảng 28 đến 32 tuổi. Tuy không có xe ngoài sân nhưng anh Còi lại nhìn thấy một chiếc xe máy nhãn hiệu Nouvo ở phía trong.



Từ đây, luật sư đặt giả thiết: "Có thể thấy có thể có 2 thanh niên ngồi ở Bưu điện Cầu Voi tối 13/1, một thanh niên mặc áo màu trắng (theo lời khai của anh Thường) và một thanh niên mặc áo thun ngắn tay màu vàng (theo lời khai của anh Còi)" - ông Phong đặt giả thiết.

Tuy nhiên, do bút lục về lời khai của anh Còi và anh Trí đều không còn trong hồ sơ xét xử của vụ án nên những vấn đề này chưa từng được nêu ra.

Bưu điện Cầu Voi bị bỏ hoang từ ngày xảy ra án mạng



Luật sư Phong đặt câu hỏi với giám đốc Công an tỉnh Long An rằng việc rút các bút lục này ra khỏi hồ sơ vụ án có phải là hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không?



Ngoài tình tiết trên, ông Phong cũng đề nghị các cơ quan làm rõ thời gian sát hại 2 nạn nhân. Luật sư cho rằng, nếu xác định lúc 20h30 là quá sớm và có bằng chứng cho thấy Vân đi mua trái cây vào lúc 21h chứ không phải trước 20h30.

Cơ quan điều tra xác định thời gian gây án lúc khoảng 20h30 là căn cứ vào lời khai của Hồ Duy Hải và chị Huỳnh Thị Kim Tuyền, người sống phía sau Bưu điện Cầu Voi.

Tuy nhiên, theo ông Phong, trong hồ sơ vụ án còn thể hiện có 2 bút lục khác về vấn đề này và có sự mâu thuẫn với lời khai của chị Tuyền. Cụ thể:

Chị Nguyễn Thị Bích Ngân, người bán trái cây cho Vân khai (biên bản ghi lời khai ngày 14/1/2008) như sau: "Khoảng 20h45 - 21h ngày 13/1/2008, tôi đang bán trái cây thì có 1 cô gái ốm, cao mặc áo sơ mi màu trắng, tóc ngang vai đi bộ lại chỗ tôi mua trái cây. Tôi biết cô gái này làm ở Bưu điện Cầu Voi". Cô gái này được xác định chính là nạn nhân Vân.

Tử tù Hồ Duy Hải

Đặc biệt, hình ảnh do camera ghi lại tại cây xăng Cầu Voi lúc 21h01 và tại "biên bản về việc xác định thời gian Nguyễn Thị Thu Vân đi mua trái cây trước khi bị sát hại" do cơ quan điều tra tiến hành ngày 16/1/2008 thể hiện như sau:

"Anh Long (chồng chị Ngân, người bán trái cây cho Vân) cho biết: khoảng 20h50 ngày 13/1/2008 anh ở tại nhà, lúc này có Vân đến mua trái cây tại nhà anh, vợ anh là Ngân ra bán trái cây cho Vân.

Cùng thời điểm này anh đến cây xăng Cầu Voi để bán xăng thì Vân còn ở tại nhà anh. Khi anh Long đi đến cây xăng Cầu Voi thì cây xăng Cầu Voi có ghi hình ảnh do chủ doanh nghiệp lắp đặt camera quay toàn bộ cảnh cây xăng".

Qua kiểm tra camera, anh Long đi đến cây xăng Cầu Voi để bán xăng lúc 21h01'40' ngày 13/1/2008. Khoảng cách từ nhà anh Long đến cây xăng Cầu Voi là khoảng 50m. Khi anh đi đến cây xăng thì Vân còn tại nhà anh.

Dựa trên các chi tiết này, luật sư Phong lập luận là có sự chênh lệch lớn (15-30 phút) về thời gian giữa hai lời khai của chị Tuyền và chị Ngân. Ông cho rằng, nếu xác định thời điểm có tiếng kêu "á á" 20h30 là lúc hung thủ gây án thì sẽ vô lý vì lúc 21h01 - tức là 30 phút sau đó, nạn nhân Vân vẫn còn đang ở tiệm trái cây bên ngoài bưu cục.

Ông Phong nhấn mạnh trong đơn kiến nghị rằng: "Việc xác định thời gian gây án lệch đến 30 phút là hoàn toàn có thể dẫn đến khả năng sẽ bỏ lọt hung thủ thực sự. Ông Phong cho rằng với những tài liệu mới được thu thập thì nhiều khả năng hung thủ là người khác chứ không thể là Hồ Duy Hải, người tới bưu cục trước 20h30 theo lời khai của Hải" - đơn của ông Phong nêu.

Y án tử hình đối với Hồ Duy Hải