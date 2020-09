Tại sao luật sư Nguyễn Hồng Bách phản đối đề nghị dựng lại hiện trường vụ Đồng Tâm?

Trước phiên làm việc ngày 9/9, đại diện VKS đã đề nghị tử hình bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Đồng thời đề nghị chuyển tội danh từ giết người sang chống người thi hành công vụ cho 19 bị cáo khác.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử

Tuy nhiên, luật sư Bách lại bác quan điểm của một số luật sư bào chữa cho các bị cáo khi những luật sư này đề nghị công bố kế hoạch đảm bảo an ninh, bảo vệ cán bộ, người dân tại xã Đồng tâm trước, trong và sau ngày 9/1.

Ông Bách tiếp tục phân tích: "Một số luật sư hỏi lực lượng này vào thôn Hoành có hợp pháp hay không? Tôi khẳng định 3 cảnh sát hy sinh đã thực thi công vụ theo kế hoạch 419A được giao. Sau khi các chiến sĩ hi sinh, Đảng và Nhà nước đã xem xét thành tích của các anh, các anh được thăng quân hàm vượt cấp... Nếu là tội phạm, họ có được ghi nhận công lao hay không?”.

Đáng chú ý, luật sư Bách phản đối việc một số luật sư đề nghị thực nghiệm điều tra và dựng lại hiện trường vụ án. "Một số luật sư cho rằng, có 2 bình khí CO2 đã cháy ở dưới hố, nghi ngờ nguyên nhân hy sinh của 3 liệt sĩ công an. Tôi cho rằng cần nhìn nhận lại”.

Luật sư Bách nêu quan điểm: "Luật sư Đặng Đình Mạnh, Lê Văn Luân nêu ra vấn đề này, tôi thấy đau nhói trong tim. Chúng ta có thể dựng lại hiện trường 1 vụ giết người tàn bạo như vậy hay không? Ai là người dám chui vào cái hố đó, cho người khác đổ xăng lên?” .

Thân nhân các chiến sĩ hy sinh ôm mặt khóc khi luật sư nhắc đến các nạn nhân

Theo luật sư Bách không đồng ý quan điểm nói rằng 2 bình khí khiến 3 chiến sĩ hy sinh. "Biển lửa trong hố đó cướp đi tính mạng của 3 chiến sĩ, có anh cháy trơ xương liệu có sống được không? Không phải bất kỳ trường hợp nào cũng phục dựng, tái dựng hiện trường và thực nghiệm điều tra. Trường hợp này, chúng ta không nên thực nghiệm, như thế sẽ gợi lại nỗi đau của gia đình thân nhân”.

Luật sư Hồng Bách cũng bày tỏ sự cảm ơn khi các luật sư đồng nghiệp đã chia sẻ, thay mặt các bị cáo xin lỗi gia đình bị hại. Song luật sư cũng nhấn mạnh: "Chúng ta làm gì cũng phải xuất phát từ cái tâm, tôi đã hỏi các bị cáo và chính chủ tọa phiên tòa cũng nói chưa nhận được biên lai nào khắc phục hậu quả của các bị cáo ở đây. Một lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước phiên tòa cũng chưa hề có. Không một đồng đền bù, chưa một nén nhang kể cả từ người thân của các bị cáo cũng không có, cháu 6 tháng tuổi con của bị hại chưa được 1 giọt sữa nào từ gia đình các bị cáo. Chúng ta thấy rằng, hành vi này, nỗi đau này được chia sẻ hay chưa?”.