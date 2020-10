Lực lượng quân đội sử dụng công nghệ tầm nhiệt và flycam để tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3

Quân đội đã huy động hơn 1.000 người cùng 200 phương tiện và các trang thiết bị tiên tiến hiện đại để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng.

Cụ thể, Bộ Quốc Phòng đã điều động 666 cán bộ chiến sĩ, 119 trang bị phương tiệ các loại và 3 chó nghiệp vụ. Bộ Công Thương cũng đã điều động 5 người và 2 máy phát điện, 312 người dâ địa phương cùng 68 phương tiện các loại cũng đã có mặt để sẵn sàng tham gia giải cứu.

Công tác cứu hộ cứu nạn tại Rào Trăng 3 vẫn đang được gấp rút thực hiện

3 chó nghiệp vụ và 3 huấn luyện viên do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điểu động đã đến hiện trường và chiều qua, mang theo nhiều trang thiết bị vật chất để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng phòng không không quân cho biết lực lượng không quân đã chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các công nhân và các cán bộ chiến sĩ đang bị mắc kẹt tại Rào Trăng 3 và 4 với tinh thần khẩn trương, tranh thủ từng giờ từng phút chạy đua với thời gian và mưa bão.

Tin từ hiện trường cho biết khu vực này đang bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá vùi lấp nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ đội Quân khu 4 tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường

Ông Phan Thiện Định cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu dùng thêm thiết bị phân tích hình ảnh và thiết bị tầm nhiệt để hỗ trợ tìm kiếm, xem có hiệu quả hơn không, vì khối lượng đất đá sạt lở trên kia quá lớn nên khả năng tìm kiếm rất khó khăn. Tuyến đường bộ 71 hiện đã mở thông đến trạm kiểm lâm 67 và đến gần thủy điện Rào Trăng 4. Hi vọng sẽ sớm thông đường đến Rào Trăng 3 để đưa lực lượng, máy móc vào hiện trường"

Khoảng 10h30 nhiều xe cứu hộ cứu nạn được tăng cường vào hiện trường

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Trí , ông Định cũng cho biết, hiện đoàn đã dùng flycam nhưng không phát hiện ra ai. Tỉnh cũng đã mời thêm các chuyên gia về flycam ở Hà Nội và Thành phố HCM để sử dụng công nghệ tầm nhiệt tìm kiếm người mất tích.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết phương án sử dụng trực thăng hôm nay sẽ không dùng đến. Hiện lương thực từ máy bay thả xuống đã đủ dùng cho người ở Rào Trăng 3 và 4. 14 người ở thủy điện A Lin B2 cũng đã được tìm thấy an toàn và cũng được nhận được lương thực từ máy bay.

Những chiếc xe cẩu cũng bắt đầu di chuyển vào bên trong khu vực sạt lở để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Được biết, sáng 15/10, ngoài 3 xe tải cỡ lớn của Lữ đoàn Công binh 414 thì còn có thêm 3 xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Những xe này chuẩn bị công tác hậu cần và tiến vào vùng sạt lở.

Đi cùng với đoàn là các xe cẩu, chở theo nhiều chiến sĩ và trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc tìm kiếm.

Giải cứu công nhân tại Rào Trăng 3

