Lực lượng vũ trang sẽ thông đường lên Rào Trăng 3 trong chiều 20/10 để tìm kiếm 15 nạn nhân mất tích

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Quân khu 4 cho biết nếu tình hình thời tiết diễn biến thuận lợi thì chiều tối 20/10 sẽ vào Rào Trăng 3 bằng đường thủy, đưa phương tiện cơ giới lên hiện trường để tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.

Thiếu tướng cũng là người trực tiếp chỉ đạo hiện trường, ông cho biết hiện tuyến đường bộ lên Rào Trăng đã bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ, nhiều đất đá lớn đã trôi xuống chắn đường. Vì thế lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp cận hiện trường bằng đường thủy.

Hiện 30 người trong đoàn cứu hộ cứu nạn đã lên đến Rào Trăng 3 bằng đường thủy và tham gia đào bới, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Việc di chuyển bằng đường thủy cũng hết sức nguy hiểm do nước sông đang lên cao, lũ chảy xiết.

Lực lượng công binh đang tính toán phương án sẽ sử dụng mìn để san đường. Tuy nhiên phương án này cũng rất nguy hiểm. Mìn nổ sẽ dẫn đến nhiều địa điểm bị sạt lở nghiêm trọng hơn, đe dọa đến sự an toàn của đội mở đường.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình cũng cho biết: “Vẫn còn mười mấy điểm sạt lở nữa nên khó khăn và phải cơ động theo đường thủy. Chúng tôi phải tận dụng một số máy múc của thủy điện Rào Trăng 3 hiện còn hoạt động được. Việc tìm kiếm cũng phải sử dụng phương tiện máy móc. Khi đến lớp nghi ngờ có thể có xác người bị vùi ở dưới thì phải làm thủ công, vì nếu không cẩn thận thì mình sẽ chạm vào thi thể. Chúng tôi sẽ căn cứ tình hình để thực hiện cho phù hợp”.

Your browser does not support HTML5 video.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Xem thêm: Người thân đau xót nhìn theo những chuyến xe chở thi thể cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 337 về Đông Hà

Theo Phương Hoa/SKCĐ