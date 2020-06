Lười tập luyện như nàng youtuber Hà Thành vẫn giảm được 3kg/tuần nhờ ăn 7 món salad này

Nỗi niềm muôn thuở của các cô nàng muốn giảm cân là vừa phải chăm tập luyện lại còn phải bóp mồm bóp miệng. Nhiều cô nàng thậm chí nhịn ăn tới mức ngất xỉu, hạ đường huyết, không đủ sức lực làm tập luyện. Vì lẽ đó không ít nàng nản chí mà từ bỏ sớm công cuộc giảm cân.

Hiểu được mong muốn này của các cô nàng, nữ youtuber Hà Nội đưa ra chế độ ăn giảm cân cực healthy không cần bỏ bữa hay nhọc sức quá nhiều ở phòng tập.





Nữ Youtuber Đỗ Thu Hằng (biệt danh Hằng Dâu, 26 tuổi, Hà Nội) đã đăng tải video hướng dẫn Cách làm 7 món salad thay thế bữa tối cho 7 ngày trong tuần. Các món salad vừa đủ chất, lại hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bằng chứng là sau 1 tuần, Hằng Dâu đánh bay 3kg mỡ thừa chỉ nhờ thực đơn ăn salad này mỗi ngày. Vòng 2 của cô nàng thon gọn thấy rõ chỉ sau 1 tuần.

Tham khảo ngay Thực đơn giảm cân bằng 7 món salad hấp dẫn của Hằng Dâu

1. Salad ức gà nướng



Nguyên liệu:

- 100g ức gà.

- Rau xà lách, dưa leo baby, cà chua bi, đậu gà, táo, hạt mè rang.

- Sốt mè rang và sốt phô mai Caesar.

Cách làm:

- Nướng ức gà bằng nồi chiên không dầu trong 15 phút ở 160 độ. Thịt chín thì lấy ra sau đó thái thành các lát dày và luộc đậu gà chín đều.

- Các loại rau, củ quả còn lại rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn, sau đó trộn đều rau, củ, quả, đậu gà cùng 2 loại sốt.

- Cuối cùng, xếp các miếng ức gà lên trên rồi rắc thêm hạt mè rang là dùng được.

2. Salad ức gà xé



Nguyên liệu:

- 100g ức gà.

- Rau xà lách, dưa leo baby. cà chua bi, ngô, bánh mì bơ tỏi.

- Sốt mè rang và sốt phô mai Caesar.

Cách làm:

- Món này thay vì nướng ức gà thịt bạn đem luộc cùng ngô chín đều. Xé ức gà thành sợi to còn ngô tách hạt.

- Các loại rau, củ quả còn lại rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn.

- Sau đó trộn đều các nguyên liệu cùng 2 loại sốt và ăn kèm cùng bánh mì bơ tỏi.



3. Salad cá ngừ



Nguyên liệu:

- 50g cá ngừ ngâm dầu.

- Rau xà lách, dưa leo baby, cà chua bi, đậu gà, bánh mì bơ tỏi.

- Sốt mè rang và sốt phô mai Caesar.

Cách làm:

- Để cá ngừ ráo dầu rồi cắt hoặc xé thành miếng vuông.

- Các loại rau, củ quả còn lại rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn.

- Trộn đều các nguyên liệu cùng 2 loại sốt và ăn kèm cùng bánh mì bơ tỏi.

4. Salad trứng



Nguyên liệu:

- 2 quả trứng.

- Rau xà lách, dưa leo baby, cà chua bi, đậu gà, hạt mè rang.

- Sốt mè rang và sốt phô mai Caesar.

Cách làm:

- Luộc trứng và đậu gà sao cho trứng đạt lòng đào và đậu gà chín đều.

- Các loại rau, củ quả còn lại rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn, trộn đều các nguyên liệu cùng 2 loại sốt rồi rắc hạt mè rang lên trên là hoàn thành.

5. Salad tôm nướng



Nguyên liệu:

- 50g tôm.

- Rau xà lách, dưa leo baby, cà chua bi, đậu gà. táo, hạt mè rang.

- Sốt mè rang và sốt phô mai Caesar.

Cách làm:

- Tôm bóc vỏ, ướp cùng muối, tiêu tỏi rồi nướng bằng nồi chiên không dầu trong 10 phút ở 160 độ, đồng thời luộc chín đều đậu gà.

- Các loại rau, củ quả còn lại rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn, sau đó trộn đều các nguyên liệu cùng 2 loại sốt rồi rắc hạt mè rang lên trên là hoàn thành.



6. Salad cá hồi



Nguyên liệu:

- 100g cá hồi.

- Lá oregano khô, rau xà lách, dưa leo baby, cà chua bi, hạt mè rang, bánh mì bơ tỏi.

- Sốt mè rang và sốt phô mai Caesar.

Cách làm:

- Ướp cá hồi cùng muối, tiêu, lá Oregano khô và nướng bằng nồi chiên không dầu trong 7 phút ở 160 độ.

- Các loại rau, củ quả còn lại rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn, trộn đều các nguyên liệu cùng 2 loại sốt, rắc hạt mè rang lên trên và ăn kèm cùng bánh mì bơ tỏi.



7. Salad Vegan



Nguyên liệu:

- Rau xà lách, dưa leo baby, cà chua bi, ngô, đậu đen, đậu gà, bánh mì bơ tỏi.

- Sốt mè rang và sốt phô mai Caesar.

Cách làm:

Đậu đen, đậu gà và ngô (tách hạt) luộc chín. Các loại rau, củ quả còn lại rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Sau đó trộn đều các nguyên liệu cùng 2 loại sốt và ăn kèm cùng bánh mì bơ tỏi.



Ảnh: FBNV

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm món SALAD GIẢM CÂN. Nguồn: Feedy VN.

Theo Hà Ly/SKCĐ