Lương Bằng Quang 'bóc phốt' Ngân 98: Bà ấy rất là nguy hiểm, có thể dụ dỗ tất cả đàn ông!

Cụ thể, khi trò chuyện với khán giả, bạn gái Lương Bằng Quang bất ngờ bị một cư dân mạng nhận xét 'thẳng vào mặt' như sau: "Có những người như em thì đàn ông mới ngoại tình".

Có lẽ quá ngạc nhiên nên Ngân 98 đã quay sang hỏi bạn trai lớn tuổi: "Anh Quang ơi, bạn ấy nói ý là tại em xấu, tính tình không tốt nên đàn ông mới đi ngoại tình, hay có những người phụ nữ mặc hở hang, lăng loàn như mình cho nên đàn ông mới đi ngoại tình? Đừng có thấy người ta ăn mặc gợi cảm mà kêu như vậy nha".



Đây không chỉ là câu hỏi vu vơ dành cho Lương Bằng Quang, nó còn là câu trả lời dành cho khán giả đang theo dõi. Theo Ngân 98, không nên thấy phụ nữ ăn mặc gợi cảm, sexy mà quy chụp rằng người ta dụ dỗ đàn ông, lôi kéo người khác ngoại tình.



Thông tin này khiến nhiều cư dân mạng bàn tán không ngớt. Nhiều người cho rằng Lương Bằng Quang quá tự tin về bạn gái của mình, thậm chí cho rằng cách ăn mặc quá mức hở hang của cô nàng là chuyện bình thường. Điều này càng khiến nhiều người thêm ngán ngẩm về cách yêu và thể hiện của 'cặp đôi thị phi'.

Your browser does not support HTML5 video.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang tiết lộ tần suất ân ái.