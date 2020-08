Khoe nhẫn kim cương khủng, Lương Bằng Quang tiết lộ cầu hôn Ngân 98 nhưng bị... từ chối?

Từ trước đến nay, mọi thông tin về 'cặp đôi thị phi' Lương Bằng Quang và Ngân 98 luôn được cư dân mạng theo dõi và chú ý. Kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi chú - cháu không ít lần khiến dân tình ngán ngẩm bởi những chiêu trò quá lố và những lần ăn mặc thiếu vải, gây sốc. Thế nhưng, mặc kệ mọi ồn ào dư luận, Lương Bằng Quang và Ngân 98 vẫn gắn bó bên nhau sau nhiều lần hợp tan.



Mới đây, Lương Bằng Quang lại một lần nữa khiến nhiều người chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh một chiếc nhẫn kim cương cùng lời chia sẻ: "Chuyện hôm qua giờ mới kể. Bạn ấy nói cho em vài tháng suy nghĩ".

Lương Bằng Quang khoe nhẫn khủng cầu hôn Ngân 98.

Từ hình ảnh này có thể thấy, Lương Bằng Quang đã dùng nhẫn kim cương cầu hôn bạn gái Ngân 98 và bị cô nàng từ chối, cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cũng có thể, cô nàng 9x cảm thấy mình còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn?

Ngoài chiếc nhẫn kim cương khủng, Lương Bằng Quang còn hé lộ thêm không gian buổi cầu hôn vô cùng đẹp và lãng mạn. Được biết, cặp đôi đang có chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Cõ lẽ, nhân cơ hội này nam nhạc sĩ quyết định cầu hôn bạn gái mình.

Được biết, cặp đôi đang có chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.

Khi biết Ngân 98 từ chối lời cầu hôn, nhiều khán giả cảm thấy thắc mắc. Nhiều người tự hỏi không biết lý do từ chối của hot girl 22 tuổi là gì bởi trước đó, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới lộng lẫy, thậm chí tổ chức luôn cả bữa tiệc riêng tư với sự góp mặt của đầy đủ cả 2 bên gia đình

Cặp đôi đã chụp ảnh cưới.

Trước đó, sau khi tung loạt ảnh cưới, cả 2 đã thông báo hoãn đám cưới do dịch COVID-19 bùng phát dữ dội trở lại. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng, việc Ngân 98 chưa chấp nhận cầu hôn nhẫn kim cương khủng từ bạn trai chẳng qua lại là chiêu trò mới mà thôi.





Clip Ngân 98 mặc quần lọt khe đi diễn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ