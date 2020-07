Lương Bằng Quang lại gây sốc: Không ngại người đàn ông khác ngắm hay suy nghĩ gì về bạn gái mình

Hầu hết những người đàn ông Việt đều có điểm chung là thích ngắm nhìn những người phụ nữ ăn mặc gợi cảm nhưng lại muốn người yêu mình phải kín đáo. Tuy nhiên với Lương Bằng Quang thì khác, đối với phong cách 'mặc như không mặc' của bạn gái, anh luôn ủng hộ hết mình. Thậm chí, nam nhạc sĩ còn chẳng quan trọng việc những 'giống đực' khác ngắm nhìn hay có những suy nghĩ đen tối về người yêu của mình.

Chia sẻ của nam nhạc sĩ trên trang cá nhân nhận về nhiều bình luận trái chiều.



Cụ thể, trong một lần khoe ảnh gần đây bên bạn gái Ngân 98, Lương Bằng Quang đã chia sẻ suy nghĩ của mình như sau:



“Con bé này mặc ngược thì phải, miễn bé nó thấy vui là được, là bạn trai Quang không quan trọng chuyện giống đực khác đang ngắm cô bồ mình, dù là họ phát sinh những suy nghĩ “bản năng” trong đầu. Vì vẫn trong đầu họ thôi, họ lịch sự không chạm vào đồ trưng bày là được.



Là con gái bạn có thích bạn trai của bạn cũng suy nghĩ thoải mái cho bạn vậy không? Riêng Quang thì bạn có gợi cảm mấy thì Quang cũng sẽ ngắm bạn tổng thể rồi và rủ cô bồ Quang cùng ngắm bạn nhé vì chỉ có biết chăm sóc bản thân mới tự tin mặc gợi cảm".

Hình ảnh được Lương Bằng Quang chia sẻ.

Theo Lương Bằng Quang, những người con gái ăn mặc gợi cảm chính là người tự tin, xinh đẹp và biết chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng khẳng định anh không quan trọng việc những người đàn ông khác ngắm nhìn hay có những suy nghĩ 'bản năng' trong đầu khi ngắm nhìn bạn gái mình ăn mặc gởi cảm bởi đó chỉ là chuyện diễn ra trong đầu mà thôi.



Khỏi phải nói, lời phát biểu này đã nhận về hàng tấn bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời ủng hộ quan điểm phóng khoáng của bạn trai Ngân 98 thì đa sốc đều không đồng tình và cho rằng, đây thực chất chỉ là lời 'ngụy biện' sau những chuyện vừa qua của cặp đôi 'chú cháu' này mà thôi.



Mỗi lần nhắc tới cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98, cư dân mạng lại nghĩ ngay đến 'cặp đôi thị phi' của showbiz Việt. Mới đây, Ngân 98 vừa mới dính phốt ăn mặc phản cảm khi tham gia biểu diễn ở một đại tiệc hồ bơi tại Hà Nội.



Mới đây, Ngân 98 vừa mới dính phốt ăn mặc phản cảm khi tham gia biểu diễn ở một đại tiệc hồ bơi tại Hà Nội.

Sau vụ việc, Sở Văn Hoá và thể thao Hà Nội đã chính thức vào cuộc, xử phạt quán bar nơi Ngân 98 biểu diễn 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, bê bối này còn khiến bạn gái Lương Bằng Quang bị cấm diễn 4 tháng.

Clip Ngân 98 mặc quần lọt khe đi diễn.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ