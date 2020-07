Lương Bằng Quang: Lắm tài nhiều tật cùng chuyện tình ồn ào với Ngân 98

Lương Bằng Quang là ai?

Lương Bằng Quang có tên thật là Lương Bằng Quang , sinh ngày 28/1/1982, quê quán ở TP.HCM. Anh xuất thân trong một gia đình dòng giống nghệ thuật khi bố là nhạc sĩ Lương Bằng Vinh và mẹ là giáo viên dạy nhạc. Do đó, không có gì lạ khi Lương Bằng Quang được hưởng những 'gen trội' về nghệ thuật của cả bố và mẹ.

Từ khi còn nhỏ, Lương Bằng Quang đã rất yêu thích hát hò, đánh đàn piano và dần bước theo con đường âm nhạc từ sớm để thỏa mãn niêm đam mê của mình. Nhờ thực lực vượt trội, nam ca sĩ 8x nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình. Nhất là khi chuyển sang sáng tác từ năm 2002, anh còn nhận về nhiều tiếng tăm cùng hàng loạt giải thưởng danh giá như: Nhạc sĩ trẻ nhất nhận được giải Làn Sóng Xanh năm 2004, giải nhì trong tuổi đời mênh mông.

Đến nay, ngoài là ca sĩ nhạc sĩ, Lương Bằng Quang còn là một nhà sản xuất âm nhạc với cơ ngơi hoành tráng.

Các sáng tác của Lương Bằng Quang rất đa dạng, từ những ca từ chân thành, sâu lắng, lãng mạn đến sôi động, hip-hop điều được thể hiện rất tốt. Nhiều ca khúc của anh được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện và mua độc quyền, giành được giải thưởng lớn như: Đôi Chân Thiên Thần do ca sĩ Lam Trường thể hiện, những bài hát khác nhận được sự chú ý như: Hương Tháng Giêng với Quang Vinh, Ngôi Sao Chứng Nhân với Thanh Thảo, Cần một cái tên với Nhật Tinh Anh…





Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng sở hữu nhưng album cho riêng mình như: Touch Chạm (2008), Returns (2004). Đến nay, ngoài là ca sĩ nhạc sĩ, Lương Bằng Quang còn là một nhà sản xuất âm nhạc với cơ ngơi hoành tráng, cuộc sống sung túc khi sở hữu ngôi nhà rộng hơn 150m2 trị giá hơn 5 tỷ.





Công khai phẫu thuật thẩm mỹ

Vốn có ngoại hình không mấy nổi bật nên Lương Bằng Quang đã quyết định tìm đến 'dao kéo' để lột xác. Thậm chí, anh còn không ngại công khai việc làm này của mình. Lương Bằng Quang từng thừa nhận, khuôn mặt anh có nhược điểm là mũi to nhưng đôi mắt nhỏ, tổng thể gương mặt chưa cân đối.

Lương Bằng Quang quyết định chi hơn 100 triệu để phẫu thuật thẩm mỹ.

Điều này khiến anh cảm thấy không được tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Do đó, 8x quyết định chi hơn 100 triệu để phẫu thuật thẩm mỹ . Nam nhạc sĩ đã tự tin khoe diện mạo trước và sau phẫu thuật trên mạng xã hội để chứng minh quyết định "đập mặt xây lại" của mình là đúng đắn. Thế nhưng, dung mạo mới của nam ca sĩ sau khi trùng tu vẫn vướng phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Mối tình 6 năm với YaYa Trương Nhi

Trước đây, chuyện tình của YaYa Trương Nhi và Lương Bằng Quang từ khi công khai hẹn hò đến lúc chia tay đều thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Được biết, nam nhạc sĩ và YaYa Trương Nhi yêu nhau từ khi nàng mới bước chân vào con đường nghệ thuật. Trong thời gian mặn nồng, cặp đôi từng nghĩ đến việc kết hôn, tuy nhiên cuối cùng vẫn chia tay trong tiếc nuối.



Liên quan đến điều này, Lương Bằng Quang cho biết nguyên nhân khiến cả 2 'đường ai nấy đi' là do muốn tập trung cho sự nghiệp chứ không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Trong khi đó, Trương Nhi lại cảm thấy mình là người có lỗi khi không thể dành thời gian cho người yêu.

Lương Bằng Quang và YaYa Trương Nhi.

Thế nhưng mãi đến sau này, YaYa Trương Nhi mới tiết lộ trong một chương trình truyền hình rằng: Cô phát hiện bạn trai gửi tin nhắn "Anh nhớ em!" cho một số điện thoại lạ nên quyết định chia tay. Tuy nhiên, hiện tại mối quan hệ 'tố' nhau không hồi kết giữa Ngân 98 - Lương Bằng Quang và YaYa Trương Nhi khiến nhiều người ... đau đầu. Thậm chí, điều này khiến YaYa Trương Nhi bắt đầu "xù lông", bức xúc viết: "Giờ chia tay 5 năm rồi, vẫn chưa hết ám sao? Làm ơn hãy cạch cái tên Lương Bằng Quang ra khỏi cuộc đời tôi..."





Chuyện tình đầy rẫy thị phi, ồn ào với Ngân 98



Đây được xem là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz Việt, Lương Bằng Quang và Ngân 98 thường xuyên đốt mắt người xem với những phát ngôn, hình ảnh gây sốc. Được biết, cả 2 quen nhau khi Ngân 98 đến Studio của nam ca sĩ học tập. Từ quan hệ chú cháu, cả 2 nhanh chóng thành anh em và trở thành người yêu.



Sau thời gian đầu phủ nhận, cả 2 cuối cùng cũng chính thức công khai mối quan hệ, mở ra những thị phi kéo dài tới tận hiện tại. Trong khoảng thời gian mặn nồng, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ lên mạng, rủ nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ, livestream cả những cảnh tượng nóng



Cặp đôi 5 lần 7 lượt chia tay rồi quay lại. Khi tuyên bố "đường ai nấy đi", dân tình còn soi được cảnh cả 2 cùng đi du lịch, ngủ chung giường. Khi đó, Ngân 98 còn làm căng chuyện bạn trai có nhân tình, vạch mặt nhau liên tục trước truyền thông.

Lương Bằng Quang và Ngân 98.



Tuy nhiên lùm xùm chẳng được bao lâu thì cả 2 tuyên bố tái hợp như chưa có chuyện gì xảy ra. Lương Bằng Quang thường xuyên lên tiếng bảo vệ bạn gái trước loạt lùm xùm bủa vây. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn gắn liền với những thị phi không dứt.



Cách đây không lâu, Lương Bằng Quang và bạn gái bất ngờ bị dân tình chụp lại ảnh bị hành hung giữa phố. Mặc dù nguyên nhân sự việc đến hiện tại vẫn chưa được hé lộ, tuy nhiên sự việc này đã khiến dân tình phải thi nhau bàn tán sôi nổi.



Mới đây, cư dân mạng một lần nữa được 'rửa mắt' khi Lương Bằng Quang và Ngân 98 thản nhiên livestream cảnh giường chiếu nhạy cảm. Cặp đôi ôm nhau chặt khít lúc 2h sáng, Ngân 98 diện áo hai dây đen khoe bộ ngực ngồn ngộn trong khi Lương Bằng Quang lại ở trần.



Gần đây nhất, Ngân 98 vừa mới dính phốt ăn mặc phản cảm khi tham gia biểu diễn ở một đại tiệc hồ bơi tại Hà Nội. Sau vụ việc, Sở Văn Hoá và Thể Thao Hà Nội đã chính thức vào cuộc, xử phạt quán bar nơi Ngân 98 biểu diễn 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, bê bối này còn khiến bạn gái Lương Bằng Quang bị cấm diễn 4 tháng.



Tuy nhiên, Lương Bằng Quang vẫn ủng hộ phong cách 'mặc như không mặc' của bạn gái. Thậm chí, nam nhạc sĩ còn chẳng quan trọng việc những 'giống đực' khác ngắm nhìn hay có những suy nghĩ đen tối về người yêu của mình.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ