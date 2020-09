Hết livestream cảnh giường chiếu, Lương Bằng Quang Ngân 98 còn công khai tiết lộ tần suất ân ái

Cặp đôi chua cháu Lương Bằng Quang và Ngân 98 mỗi lần xuất hiện lại mang đến hàng loạt thị phi bởi những hành động thể hiện tình cảm quá lố, cách ăn mặc nhạy cảm không giống ai hay thản nhiên livestream chuyện 'giường chiếu'.

Từ trước đến này, cặp tình nhân vẫn thể hiện cách sống 'quá thoáng' khi dọn về sống chung ngay từ khi công khai tình cảm dù chưa làm đám cưới. Lương Bằng Quang và bạn gái kém tuổi liên tục vướng phải lùm xùm trên mạng, liên tục nhận 'gạch đá' từ cư dân mạng, nhiều lần hợp tan và lên mạng tố nhau. Thế nhưng sau tất cả, cả hai vẫn quay về bên nhau và hạnh phúc sau 4 năm sóng gió.

Trong chuyến du lịch Phú Quốc gần đây, Lương Bằng Quang đã dùng nhẫn kim cương 40 triệu cầu hôn bạn gái nhưng bị từ chối. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, người ta lại bắt gặp Ngân 98 đeo nhẫn, điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Mới đây, cặp đôi tiếp tục khiến nhiều người ngán ngẩm khi tiết lộ luôn cả tần suất giường chiếu khi đang livestream trực tiếp. Cụ thể, khi chia sẻ về bí quyết giữ lửa tình yêu, Lương Bằng Quang và Ngân 98 cho biết, ngoài sự cảm thông thấu hiểu, đón nhận điều tốt và dễ dàng bỏ qua điểm xấu của nhau thì vấn đề quan trọng nhất chính là sự hòa hợp về chuyện chăn gối.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 mới có chuyến du lịch ngọt ngào tại Phú Quốc.





Dù chia sẻ về vấn đề nhạy cảm nhưng cặp tình nhân lại khá thoải mái trên sóng livestream. Theo Ngân 98, cặp đôi rất tích cực trong chuyện giường chiếu khi cho biết: "Ngân với chú Quang một tuần 5 - 6 ngày luôn. Mỗi ngày là từ 3 - 4 lần".

Chưa dừng lại ở đó, Lương Bằng Quang cũng hào hứng tiếp lời: "Tự tin trên giường chiếu chính là cái mà giúp cho một người 40 tuổi như Quang có một cô bé tuyệt vời như Ngân". Cặp đôi chia sẻ, chính vì thói quen ít đi nhậu, không biết uống rượu bia, lại có thú vui giường chiếu nên cả hai sống cô độc và ít bạn bè.

Cặp đôi thoải mái chia sẻ chuyện chăn gối nhạy cảm.

Cuối cùng, cặp đôi chia sẻ bí quyết giữ lửa tình yêu quan trọng không kém là: Hãy bỏ điện thoại xuống và cùng người yêu đi du lịch.



Clip Ngân 98 mặc quần lọt khe đi diễn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ