Thản nhiên livestream cảnh giường chiếu, Lương Bằng Quang và Ngân 98 hứng cả rổ 'gạch đá'

cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz Việt với những drama không hồi kết. Sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 thường xuyên khiến cộng đồng mạng chú ý do nhiều phát ngôn và hành động "sốc tận óc". Nhiều người ngán ngẩm gọi 2 người này là

Mọi người choáng váng từ việc cả hai rủ nhau đi trùng tu nhan sắc bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ đến việc dùng chất kích thích, tố có "tiểu tam" chen vào chuyện tình cảm, bị đánh bầm dập ngoài đường đến những động chạm phản cảm trên sóng livestream.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 thản nhiên livestream cảnh giường chiếu nhạy cảm.

Tất nhiên, mỗi lần sánh vai cùng nhau xuất hiện trên mạng là cặp đôi lại thu về hàng rổ gạch đá bởi những hành động phản cảm, phát ngôn gây sốc. Mới đây, cư dân mạng một lần nữa được 'rửa mắt' khi Lương Bằng Quang và Ngân 98 thản nhiên livestream cảnh giường chiếu nhạy cảm.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Lương Bằng Quang không ngại ngần công khai phát sóng đoạn quay trực tiếp cảnh ôm ấp tình tứ Ngân 98 trên giường. Cặp đôi ôm nhau chặt khít lúc 2h sáng, Ngân 98 diện áo hai dây đen khoe bộ ngực ngồn ngộn trong khi Lương Bằng Quang lại ở trần.

“Em đang không mặc quần chip" thì được bạn trai lớn tuổi hùa theo: "Ngân cẩn thận nha, anh đang livestream đó. Em làm mọi người hiểu lầm chết Ngân ơi”. Cặp đôi còn có nhiều cử chỉ tế nhị khiến người xem đỏ mặt. Thậm chí, không biết đùa hay thật mà Ngân 98 còn buông câu:

Tháng 10/2019, cặp đôi thị phi cũng từng 'dọa' khán giả nóng mắt khi quay clip ngủ chung trong khách sạn và có nhiều cử chỉ thân mật.





Ngay lập tức, đoạn livestream phản cảm của cặp đôi đã nhận được hàng loạt chỉ trích từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng một người hoạt động nghệ thuật như Lương Bằng Quang thì không nên đưa những cảnh riêng tư nhạy cảm lên mạng xã hội

Thậm chí, khá nhiều ý kiến khẳng định, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đang dùng mọi chiêu trò để thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả những hành động nhạy cảm. Điều đáng nói, trước đó không lâu mới tháng 10/2019, cặp đôi thị phi cũng từng 'dọa' khán giả nóng mắt khi quay clip ngủ chung trong khách sạn và có nhiều cử chỉ thân mật.

