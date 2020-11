Lương y Nguyễn Thị Hiền - Người làm hồi sinh nền Nam y Việt

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 88: Bầy chó hoang sử dụng chiến thuật thông minh hạ gục linh dương đầu bò

Với thể hình nhỏ bé cũng tốc độ không mấy vượt trội, nếu không biết dùng chiến thuật thông minh thì chó hoang hoàn toàn không có cửa khi đối đầu với linh dương đầu bò, loài vật to lớn, khỏe mạnh hơn chúng nhiều lần.