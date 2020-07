Lướt 1 vòng 'style' của Ngân 98: Chẳng có gì ngoài khoe da thịt!

Ngân 98 có tên đầy đủ là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 19/01/1998. Quê gốc của Ngân 98 ở Bình Định nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Nghề nghiệp chủ yếu của cô nàng này là làm dịch vụ làm đẹp và streamer Facebook. Ngân 98 được nhiều người nhắc đến với danh xưng “ Hot girl ngực khủng” hay “Hot girl thị phi” cùng cái nhìn thiếu thiện cảm.

Ngân 98 xuất hiện với style hở trên hở dưới táo bạo mọi lúc mọi nơi.

Nghía một lượt phong cách thời trang của cô nàng ham thị phi, khán giả không khỏi nhức mắt bởi những bộ cánh thiếu vải tới "thảm thương". Khoe nhưng không khéo và cũng không đẹp, cơ thể Ngân 98 mất cân đối đáng sợ với vòng 1 và 3 quá khủng tới mức chảy sệ.

Vòng 1 chảy sệ như muốn rơi ra khỏi chiếc áo cúp ngực.

Mọi bộ trang phục đều có thể tóm gọn bằng những mô tả sau: hai dây, hở ngực, vải mỏng và bó sát. Công thức này được cô nàng hot girl tự phong áp dụng triệt để mọi lúc mọi nơi.

Thời trang không đi sự kiện của Ngân 98 vẫn phản cảm như thường.

Những tưởng Ngân 98 chỉ "làm lố" khi đi diễn hay dự sự kiện nhưng hóa ra ngay cả trang phục ngày thường cũng không thoát được công thức hở bạo. Cũng bởi vậy mà ngày càng có nhiều khán giả lên án và liên tục tố cô nàng ăn mặc không phù hợp.

Cô nàng luôn tìm những bộ trang phục khoe trọn "núi đôi".

Tuy đã từng được mẹ Lương Bằng Quang ngỏ ý khen đã biết ăn mặc kín đáo sau khi về ra mắt gia đình chàng ca sĩ nhưng chỉ ngay sau đó Ngân 98 nổi loạn đã ngay lập tức "ngựa quen đường cũ". Dù ai cũng nhận ra nếu cô nàng học được cách ăn mặc phù hợp hơn thì vẫn sẽ có những nét đẹp riêng nhưng dường như tìm đến thị phi là cách duy nhất mà Ngân 98 muốn tiếp cận showbiz Việt.

Những khoảnh khắc kín đáo hiếm hoi của Ngân 98.

Thường xuyên lên tiếng "cà khịa" Ngọc Trinh và Jolie Nguyễn nhưng Ngân 98 lại chưa bao giờ học được cách ăn mặc diện hở đúng nơi đúng chỗ, hở có chọn lọc như các đàn chị.

Đàn chị Ngọc Trinh cũng đã biết cách lựa chỗ để khoe da thịt không như cô em Ngân 98.