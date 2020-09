Lưu Đào Dũng Trí: Thí sinh chỉ có 1 vòng quế nhưng vẫn 'băng băng' tiến về chung kết Olympia

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia phần thi Quý IV đã xác định được thí sinh cuối cùng sẽ ‘ghi danh’ vào trận Chung kết năm thứ 20 của Đường lên đỉnh Olympia là thí sinh Lưu Đào Dũng Trí, tới từ Hà Nội. Hiện, Dũng Trí là học sinh của trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội. Đĩnh đạc, bình tĩnh là những tính từ để miêu tả chủ nhân vòng nguyệt quế Quý IV này. Cùng TTXH ‘hóng’ ngay những info cơ bản của Lưu Đào Dũng Trí nhé!

Gương mặt 4 nhà leo núi xuất sắc

‘Vua về Nhì’ được dự đoán sẽ làm nên kỳ tích tại trận Chung Kết

Khác với 3 thí sinh còn lại, trước khi đến với vòng Chung Kết của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Lưu Đào Dũng Trí chỉ sở hữu duy nhất 1 vòng nguyệt quế của vòng thi Quý IV của chương trình.

Lý giải cho điều này, ở những vòng thi tuần và thi tháng, Dũng Trí là thí sinh về Nhì có số điểm cao nhất, nên em chưa đạt được vòng nguyệt quế nào. Đây là sự khác biệt hiếm hoi mà một thí sinh tham dự Chung kết Đường lên đỉnh Olympia từng có. Điều này cũng đồng thời hứa hẹn sự bứt phát và lòng quyết tâm của Dũng Trí khi tham dự các đấu trường lớn.

Hình ảnh đời thường cực ngầu của Quán quân Quý IV Đường lên đỉnh Olympia 2020

Với phong thái điềm tĩnh và đĩnh đạc khi tham gia các phần chơi, chắc chắn Dũng Trí sẽ là đối thủ đáng gờm của 3 nhà leo núi còn lại với khả năng giành ngôi quán quân rất lớn.

Chàng trai Hà Nội tới từ THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội vốn được biết tới là cái nôi đào tạo ra hàng loạt các học sinh xuất sắc của các trường Đại học hàng năm. Dũng Trí hiện là học sinh của trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội. Với việc lọt vào vòng Chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Lưu Đào Dũng Trí đã vinh dự ‘mang’ về trường cầu truyền hình trực tiếp của chương trình.

Trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm vốn là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh tại Hà Nội. Lưu Đào Dũng Trí là học sinh tại đây chứng tỏ sức học và lượng kiến thức cậu sở hữu không hề nhỏ khi tham gia ‘tranh tài’ với 3 nhà vô địch của các quý trước.

Ở phần thi Quý IV, Dũng Trí đã có một phần thi xuất sắc và nghẹt thở. Kết quả chung cuộc, Dũng Trí đã giành vòng nguyệt quế với khảong cách 70 điểm so với thí sinh về nhì. Cậu học trò này nhất định hứa hẹn sẽ ‘làm mưa làm gió’ tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia tới đây.

Với những gì đã xuất sắc thể hiện được ở các vòng thi trước, Lưu Đào Dũng Trí rất xứng đáng giành được ngôi vị cao nhất của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 này. Tuy nhiên, thành bại còn là điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cùng chúc Dũng Trí sẽ bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất của cuộc thi nhé!

Your browser does not support HTML5 video.

Phần thi khởi động của Dũng Trí tại cuộc thi Quý IV

Theo Thùy Dương/SKCĐ