Lưu Đê Ly tiếp tục lên tiếng sau clip ẩu đả với antifan: Có người cố tình cắt ghép clip

Chiều 3/8 cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip nữ diễn viên Lưu Đê Ly ẩu đả với antifan giữa phố Hàng Buồm. Ngay khi được đăng tải, đoạn clip ngay lập tức thu hút sự chú ý và được chia sẻ chóng mặt.



Qua tìm hiểu, vụ ẩu đả xuất phát từ cuộc nói chuyện của Lưu Đê Ly và một antifan trên mạng xã hội . Sau khi nói chuyện, Lưu Đê Ly đã đăng thông tin không hay về người này nên bị người nhà hẹn gặp và xảy ra cuộc ẩu đả trên phố Hàng Buồm (Hà Nội).



Liên quan đến vụ việc, Lưu Đê Ly đã có chia sẻ trên trang cá nhân, không quên gửi lời cảm ơn bạn bè và người thân, khẳng định ông xã Huy DX đã bảo vệ mình đúng cách còn riêng cô vẫn giữ cư xử đúng mực từ đầu đến cuối.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip được mọi người chia sẻ.



Cụ thể, nữ diễn viên 'Chạy trốn thanh xuân' viết: "Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, khán giả đã chia sẻ nhắn tin... Sau sự việc ngày hôm nay, mình chỉ biết nói rằng: Chồng mình đã bảo vệ mình một cách đúng đắn và mình vẫn cư xử một cách đúng mực, tử tế đến tận giây phút cuối cùng! Một lần nữa xin cảm ơn tất cả!".

Sau 1 ngày diễn ra sự việc, Lưu Đê Ly lại tiếp tục lên tiếng, tiết lộ thêm về những gì xảy ra trong clip và khẳng định: "Để xảy ra sự việc này là điều không mong muốn từ phía tôi và gia đình " bởi mục đích của cô chỉ là gặp mặt nói chuyện đàng hoàng, lịch sự.

Vợ chồng Lưu Đê Ly và Duy DX.



Cô nàng cũng khẳng định, đối phương luôn là người chủ động gây sự trước, chửi bới thậm tệ, cố tình giành giật khẩu trang trên mặt vợ chồng cô và động tay động chân. Do đó, nữ diễn viên khẳng định, việc 'kéo' cô vào vụ ẩu đả như trong clip là có người đã chuẩn bị từ trước.

Đặc biệt, Lưu Đê Ly cũng phủ nhận việc ông xã Duy DX là người động thủ trước dẫn đến ẩu đả, chính người phụ nữ áo đen chửi bới và muốn tát cô nên chồng mới hất tay ra. Cô còn cung cấp thêm clip làm bằng chứng và khẳng định: "Một số clip hoặc một số trang mạng vu khống chồng tôi ra tay đánh người phụ nữ váy đen trước, tôi xin trả lời là hoàn toàn sai và không đúng sự thật. Đã có người cố tình cắt ghép để đẩy cho chúng tôi thành người động thủ trước".



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ