Lưu Đê Ly: Nàng diễn viên 'không quá nổi tiếng' nhưng lại quá nhiều tai tiếng về đời tư

Lưu Đê Ly là ai?

Diễn viên Lưu Đê Ly còn được biết tới với cái tên Lee Balan và sinh ngày 27/09/1991. Sở hữu thân hình cao ráo cân đối và gương mặt khá ưa nhìn, cô gái Hà Nội Lưu Đê Ly bén duyên với diễn xuất từ năm 17 tuổi trong hàng loạt bộ phim như “Chit & Pi”, “Men say”, “Hoa đào”, “Bảo mẫu bất đắc dĩ”, “Hạnh phúc nhọc nhằn”… Lưu Đê Ly cũng từng là hot girl đình đám cùng thời với các mỹ nhân: Huyền Baby, Hạnh Sino, Tâm Tít,... Bên cạnh việc diễn xuất thì Lưu Đê Ly cũng từng rất thành công khi tham gia làm người mẫu ảnh.

Những hình ảnh ngày đầu sự nghiệp và trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu Đê Ly.





Sự nghiệp diễn xuất của Lưu Đê Ly





Không phải là gương mặt xa lạ với công chúng, Lưu Đê Ly đã từng tham gia đóng nhiều bộ phim như: "Ba đám cưới một đời chồng", "Người phán xử", "Ngự lâm không kiếm"… xa xôi hơn nữa, nữ diễn viên còn từng tham gia đóng một bộ phim Việt Nam hợp tác với Ba Lan có tên "Moja krew" khi cô mới 17 tuổi, điều đáng nói ở đây chính là bộ phim có xuất hiện nhiều cảnh nóng trần trụi, chân thật đến ngỡ ngàng.

Tuy nhiên những vai diễn ấy vẫn chưa đủ để khiến tên tuổi Lưu Đê Ly được nổi danh trong giới điện ảnh. Bẵng đi nhiều năm, phải tới khi Lưu Đê Ly tham gia đóng phim "Người phán xử" cô đóng một vai vào vai Ngọc, bạn gái Lê Thành (Hồng Đăng) - con trai thứ của ông trùm Phan Quân thì nữ diễn viên mới bắt đầu chứng minh được thực lực của bản thân trong diễn xuất.

Vai chính lớn của Lưu Đê Ly trong Chạy trốn thanh xuân diễn ra không thuận lợi vì đời tư thị phi.

Thời gian sau đó, khi Lưu Đê Ly trở thành diễn viên chính trong bộ phim "Chạy trốn thanh xuân" cùng với Huỳnh Anh. Nhưng khi ấy không ít người đã đào sâu vào cuộc sống đời tư nhiều tai tiếng của nữ diễn viên và kêu gọi tẩy chay cô lẫn bộ phim. Tạm gác những ồn ào đời tư qua một bên, diễn xuất của Lưu Đê Ly trong phim được nhận xét là không quá tệ nhưng cách nói thoại đơ khiến khán giả không ngừng bình phẩm tiêu cực. Những phân cảnh đang dạt dào cảm xúc cũng không đi vào lòng khán giả bởi cách cô truyền tải còn cps nhiều hạn chế dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Sau bộ phim này Lưu Đê Ly không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ nữa mà dần lui về với công việc kinh doanh mỹ phẩm, quần áo. Lee Balan từ bỏ sự nghiệp diễn xuất với lí do sinh con và tuyên bố làm mẹ đơn thân.

Đời tư đầy thị phi của Lưu Đê Ly

Tên tuổi của Lưu Đê Ly thường xuyên gắn với thị phi, tai tiếng và thu về lượng lớn anti-fan bởi những phát ngôn mất kiểm soát.

Tự tay đăng ảnh chứng minh bản thân dan díu với người đã có gia đình

Có thể nói cái tên Lưu Đê Ly hiện đã gắn liền với mác "giật chồng" mà ai ai cũng biết. Chỉ cần tìm kiếm về diễn viên này sẽ cho ra hàng loạt kết quả liên quan tới thị phi đã theo Lưu Đê Ly nhiều năm và không thể xóa mờ.

Scandal về diễn viên Lưu Đê Ly bắt đầu khi cô đăng tấm ảnh công khai tình cảm với DJ có tiếng ở Hà Nội là Huy DX. Trước khi quen Lưu Đê Ly, DJ này đã có gia đình và vợ anh là một nhân viên trang điểm. Cả hai đã có chung với nhau một cặp song sinh đáng yêu nhưng sau đó cặp đôi này đã quyết định ly hôn.

Vợ cũ và con của DJ Huy DX.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Lưu Đê Ly không đăng tấm hình khoe người yêu mới lên mạng xã hội Facebook với dòng trạng thái gây nhiều tranh cãi. Cô đăng ảnh kỷ niệm 1400 ngày yêu trong khi Huy DX mới ly dị vợ được 8 tháng. Chính bởi hành động "gậy ông đập lưng ông" này Lưu Đê Ly đã tự để lộ việc bản thân đã có thời gian dan díu với đàn ông có vợ con.

Bức ảnh và dòng trạng thái đã tố cáo Lưu Đê Ly.

Bẵng đi 1 thời gian, Lưu Đê Ly và Huy DX chính thức công khai sống cùng nhau, tạo nên làn sóng phẫn nộ từ rất đông khán giả đặc biệt là hội chị em bỉm sữa. Thời điểm đó, Huy DX vẫn chưa ly hôn người vợ cũ của mình. Bị dư luận lên án dữ dội, nhưng dường như cả Lưu Đê Ly lẫn nam DJ Huy DX đều không bận tâm. Tháng 2/2018, Huy DX tuyên bố ly hôn vợ cũ, còn Lưu Đê Ly cũng nhận lời chúc mừng từ người quen. Cho tới năm 2019, cả hai mới chính thức tổ chức đám cưới khi đã có với nhau 1 cậu con trai.

Lưu Đê Ly và Huy DX đã về chung một nhà vào năm 2019.

Lưu Đê Ly sau nhiều năm im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng về lùm xùm này vào năm 2019 nhưng vẫn chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề: "4 năm vừa qua là một thời gian quá dài để nhẫn nhịn. Và lần này tôi sẽ không để câu chuyện của mình bị bóp méo qua những lời của người ngoài cuộc thêm nữa. Tôi mong những người đủ quan tâm tới tôi, dù vì lí do hay mục đích gì có thể hiểu được và nếu như đồng cảm được với tôi - với tư cách là một người phụ nữ mong được sống bình yên bên những người mà tôi chọn là gia đình".

Hiện cả hai vẫn đang chung sống và có con chung.

Thường xuyên phát ngôn thiếu kiểm soát

Trước một lượng anti-fan đông đảo thường xuyên chỉ trích, Lưu Đê Ly đã nhiều lần mất kiểm soát và buông những lời lẽ khiếm nhã khiến các khán giả vốn đã không có thiện cảm nay càng tiêu cực. Việc cô thường xuyên thách thức cộng đồng mạng khiến danh tiếng của Lưu Đê Ly càng đi xuống. Trên Facebook còn xuất hiện một nhóm kín công khai anti Lưu Đê Ly với hơn 5,000 người tham gia và hàng loạt page lớn nhỏ chia sẻ những câu chuyện về diễn viên tai tiếng này.

Lưu Đê Ly thường xuyên có những câu móc mỉa và dùng từ ngữ nặng khiến người xem "Dị ứng".

Bị người mẫu Hồng Quế công khai lăng mạ và dọa "xử lý"

Cuối tháng 6/2020, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi Lưu Đê Ly bất ngờ vướng mâu thuẫn với người mẫu Hồng Quế. Cụ thể, trên trang cá nhân, Hồng Quế tỏ rõ thái độ vô cùng bức xúc, chỉ thẳng mặt nữ diễn viên Lưu Đê Ly với lời lẽ gay gắt. Cô liên tục nhờ khán giả và người quen nhắc Lưu Đê Ly vào để giải quyết mọi thứ.

Người mẫu Hồng Quế đăng đàn gọi thẳng tên Lưu Đê Ly.

Về phía Lưu Đê Ly, sau khi bị Hồng Quế đăng đàn "đá xéo", cô đã ngay lập tức lên tiếng đính chính về sự việc này. Theo lời Lưu Đê Ly, mọi chuyện xuất phát từ hiểu lầm giữa hai người mẹ khi cùng đưa con đi học tại một trường. Chính cô cũng tự than thở mình có "số thị phi".

Lưu Đê Ly vội vàng đính chính giải thích.

Bị tố quỵt nợ dẫn tới bị đánh hội đồng

Trong tháng 7, Lưu Đê Ly liên tiếp dính phải ba bê bối lớn khiến khán giả không khỏi tròn mắt với nữ hoàng thị phi. Tối 21/7 vừa qua, trên MXH bất ngờ lan truyền tin đồn diễn viên Lưu Đê Ly bị người đánh hội đồng trên phố Mã Mây, Hà Nội vì vay nợ 4 triệu đồng không chịu trả. Nhanh chóng sau đó, thông tin này đã trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, không chịu giữ im lặng, Lưu Đê Ly đã chính thức đăng đàn lên trên cá nhân để giải thích mọi chuyện.

Lưu Đê Ly tự tin trao thưởng cho người có thông tin.

Theo đó, nữ diễn viên "Chạy trốn thanh xuân" khẳng định đây chỉ là chuyện bịa đặt, vu khống. Cô tự tin tuyên bố sẽ trao thưởng 4 triệu cho bất cứ cá nhân nào có clip, bằng chứng xác thực liên quan đến vụ việc này.

Bị tố đi Đà Nẵng về nhưng không thực hiện cách ly mà vẫn ngang nhiên đi diễn show

Hình ảnh chuyến du hí trong thời điểm nhạy cảm của gia đình Lưu Đê Ly và Huy DX.

Tin đồn quỵt nợ chưa dứt thì thông tin chồng của Lưu Đê Ly là Huy DX vẫn đi diễn show dù cả đình diễn viên vừa đi Đà Nẵng về lại gây xôn xao cộng đồng mạng. Trước thông tin này Lưu Đê Ly cho biết: "Tôi nghĩ chuyện di chuyển đi lại và sức khoẻ liên quan đến cuộc sống cá nhân tôi. Tôi nghĩ mình không cần phải đính chính gì cả. Di chuyển hàng không, xuất nhập cảnh có tên có tuổi hết, nhà nước sẽ quản lý và giải quyết. Tôi vẫn còn ở Hà Nội đây chứ không chạy đi đâu mà phải trốn. Nếu có phải cách ly cũng không ai trốn được ai hết. Và nếu tôi phải cách ly thì giờ này tôi cũng sẽ không ở nhà". Sau đó, Lưu Đê Ly cũng đã đăng tải tờ xét nghiệm âm tính với Covid-19 để chứng minh bản thân và gia đình vẫn khai báo y tế đầy đủ, không hề né cách ly như tin đồn.

Đánh nhau với anti-fan ngay giữa phố cổ

Ngày 03/08/2020, có tin Lưu Đê Ly hẹn antian gặp mặt, đi cùng cô còn có chồng và cả hai vợ chồng có vụ ẩu đả với antifan ngay trên phố Hàng Buồm. Clip được ghi lại đã thu hút rất đông ngườ quan tâm và bàn luận, đan xen tiếng chửi tục là tiếng hô hào của chồng Lưu Đê Ly nhờ người tới cứu. Và cuối cùng công an đã vào cuộc, đưa tất cả lên phường giải quyết.

Hình ảnh túm tóc đánh nhau giữa phố của Lưu Đê Ly.

Nữ diễn viên sau một ngày cuối cùng cũng lên tiếng chính thức về vụ ẩu đả này trên MXH. Tuy nhiên, Lưu Đê Ly lại không nói rõ nguyên do khiến cô và antifan xảy ra xô xát. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: "Mình xin cám ơn tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, khán giả đã chia sẻ nhắn tin. Sau sự việc ngày hôm nay, mình chỉ biết nói rằng: Chồng mình đã bảo vệ mình một cách đúng đắn và mình vẫn cư xử một cách đúng mực, tử tế tới tận giây phút cuối cùng! Một lần nữa xin cảm ơn tất cả!".

Lưu Đê Ly bảo vệ chồng sau tất cả sự việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Lưu Đê Ly tiếp tục lên tiếng sau clip ẩu đả với antifan: Có người cố tình cắt ghép clip

Theo Thanh Thùy/SKCĐ