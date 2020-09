Lưu Diệc Phi và Disney "ăn mừng" Mulan đạt doanh thu 5,9 triệu USD giữa "bão" khen chê dữ dội

"Mulan" phiên bản người đóng do Disney cho ra mắt vào đầu tháng 9 năm 2020 được dự kiến sẽ là siêu phẩm phim chiếu rạp đem lại doanh thu phòng vé khủng cho ông lớn này nhưng do dịch COVID-19 nên đành ngậm ngùi đem chiếu tại sân nhà Disney plus. Mới đây Disney đã công bố doanh thu của bộ phim mới nhất Mulan đạt con số 5,9 triệu USD doanh thu chỉ trong vài ngày, tuy không phải là một con số hoành tráng nhưng được coi làm "tạm ổn" trong tình hình dịch bệnh này.