Lưu diễn thế giới "bào sức" nghệ sĩ Kpop đến mức nào?

Vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần của nghệ sĩ Kpop trong những tour lưu diễn dài ngày từ lâu đã được người hâm mộ quan tâm.

Hơn 23h ngày 30/7, nhóm Blackpink được ghi nhận đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để lập tức lên chuyến bay về Seoul. Trước đó, 4 nữ ca sĩ đã có 2 đêm biểu diễn bùng cháy tại sân vận động Mỹ Đình - chặng cuối của chuyến lưu diễn "Born Pink" tại châu Á.

Lịch trình "Born Pink" diễn ra dày đặc từ tháng 10 năm ngoái, diễn ra chủ yếu ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Trước 2 đêm diễn ở Mỹ Đình, nhóm đã có gần 60 đêm diễn ở nhiều thành phố khác trên thế giới, trung bình 2 đêm diễn ở mỗi điểm. Trước khi kết thúc, nhóm sẽ có thêm 5 đêm diễn nữa từ giữa tới cuối tháng 8 tại Mỹ.

Với lịch trình dày đặc như vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều fan tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của idol, nhất là từ sau khi Jennie phải đột ngột rời khỏi sân khấu đêm thứ hai (11/6) ở Melbourne vì lý do sức khỏe.

Công ty chủ quản của Blackpink, YG Entertainment, lúc đó đã đưa ra một tuyên bố nói rằng: "Trong buổi hòa nhạc BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] ở Melbourne vào ngày 11/6, Jennie đã không thể có mặt trên sân khấu cho đến khi kết thúc do tình trạng sức khỏe kém. Chúng tôi xin lỗi những người hâm mộ đã ủng hộ BLACKPINK và đến địa điểm tổ chức, và chúng tôi mong các bạn thông cảm".

Công ty tiếp tục, "Jennie cho thấy cô ấy sẵn sàng tiếp tục với màn trình diễn cho đến khi kết thúc, nhưng ngay lập tức thực hiện các biện pháp để đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và ổn định theo khuyến nghị của nhân viên y tế tại chỗ. Jennie cảm thấy tiếc vì không thể ở lại với người hâm mộ cho đến khi kết thúc và bày tỏ ý định hồi phục nhanh chóng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Jennie phục hồi tình trạng trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi mong các bạn thông cảm một lần nữa".

Jennie đột ngột phải rời sân khấu ở Melborne vì vấn đề sức khỏe.

Jennie đã thực hiện một lịch trình dày đặc, không chỉ hoàn thành các cam kết của mình với tư cách là thành viên Blackpink mà còn với tư cách là đại sứ cho các thương hiệu xa xỉ và gần đây nhất, cô đã ra mắt diễn xuất trong bộ phim truyền hình HBO The Idol. Cô thậm chí còn bước trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.

Không chỉ Jennie và Blackpink gặp vấn đề với lịch trình dày đặc. Giselle (aespa) cũng vắng mặt trong các hoạt động theo lịch trình vì vấn đề sức khỏe. Giselle đã không xuất hiện để ghi hình cho chương trình của đài JTBC, Knowing Bros gần đây. Sự vắng mặt của cô đã được giải thích bởi thành viên cùng nhóm Karina trong chương trình rằng, "Giselle không thể đến hôm nay vì cô ấy không được khỏe". SM Entertainment đã thông báo rằng "Giselle sẽ không tham gia 2023 Governors Ball do vấn đề sức khỏe".

Joy (Red Velvet) cũng đã tạm thời ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe. Vào ngày 26/4, SM Entertainment cho biết: "Joy gần đây đã đến bệnh viện do sức khỏe không tốt. Sau khi hội chẩn và chẩn đoán, các nhân viên y tế đề nghị nghỉ ngơi và điều trị. Cô ấy sẽ nghỉ ngơi và không tham gia lịch trình trong thời gian này".

Joy đã đích thân đưa ra thông tin cập nhật cho người hâm mộ của mình. Cô nói: "Tôi cảm thấy nặng lòng khi nghĩ về những người hâm mộ của chúng tôi, những người có thể mệt mỏi và lo lắng vì sự chờ đợi không chắc chắn. Tôi sợ phải buông bỏ mọi thứ và dành thời gian cho bản thân, nhưng nhờ sự thấu hiểu của bạn, tôi đang xoay xở tốt".

Hàng loạt sự cố liên quan đến sức khỏe của các idol Kpop đã đặt ra một "cảnh báo về sức khỏe" trong ngành công nghiệp âm nhạc. Vào đầu tháng 6, Onew (SHINee's) cũng phải tạm dừng mọi hoạt động vì vấn đề sức khỏe, càng làm tăng thêm sự lo lắng của người hâm mộ, đặc biệt là khi SHINee vốn lên kế hoạch phát hành album mới và tổ chức concert vào cuối tháng để đánh dấu sự ra mắt của họ.

Áp lực thể chất

Các buổi biểu diễn Kpop nổi tiếng với vũ đạo phức tạp, nhiều động tác khó và bầu không khí tràn đầy năng lượng. Để có được những màn trình diễn ngoạn mục này, các idol Kpop phải luyện tập nghiêm ngặt, thường trước hàng tháng trời. Sự căng thẳng về thể chất của những buổi biểu diễn này có thể rất lớn, dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe như chấn thương, mệt mỏi và kiệt sức.

Chưa kể, họ đồng thời phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt để "giữ dáng", phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành công nghiệp này. Gần đây, cộng đồng fan đã bày tỏ sự thông cảm và xót xa với Rosé (Blackpink) vì dấu hiệu sút cân, mỏng manh đáng báo động.

Thân hình mảnh mai của Rosé (Blackpink) trong đêm diễn ở Paris khiến fan lo lắng.

Việc luyện tập, biểu diễn các động tác lặp đi lặp lại còn có thể dẫn đến chấn thương do quá tải, chẳng hạn như bong gân và căng cơ, bên cạnh các vấn đề khác như đau khớp, phồng rộp. Trong một số trường hợp, sự căng thẳng về thể chất khi biểu diễn có thể nghiêm trọng đến mức có thể gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe của thần tượng hoặc khiến họ phải tạm dừng ngay trong buổi diễn như Jennie.

Ngoài sự căng thẳng về thể chất khi biểu diễn, các thần tượng Kpop thường phải tuân theo lịch trình dày đặc có thể khiến họ kiệt sức và suy kiệt. Giữa các buổi tập luyện, buổi ghi âm và các chuyến biểu diễn, họ có thể có rất ít thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thể chất của họ và dẫn đến tình trạng mệt mỏi và kiệt sức mãn tính.

Chưa kể, khi đi lưu diễn quốc tế, các idol phải đối mặt với nhiều vấn đề phụ của di chuyển xa như jet lag, khí hậu thay đổi liên tục, thời tiết không thuận lợi, sinh hoạt bị đảo lộn... trong thời gian dài.

Để hỗ trợ idol, các công ty chủ quản đã thực hiện nhiều biện pháp thực tiễn nhằm bảo vệ sức khỏe của họ, như thuê chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia trị liệu đi kèm trong mỗi chuyến lưu diễn. Chưa kể, họ còn được di chuyển bằng máy bay riêng. Trong trường hợp của Blackpink, YG Entertainment được cho là đã chi hàng trăm nghìn USD để thuê máy bay riêng gà nhà, hoạt động trên hệ thống thành viên có giá khoảng 700 triệu won (13 tỷ đồng) mỗi năm, theo truyền thông Hàn Quốc.

Vấn đề sức khỏe tinh thần

Vào đầu tháng 7/2019, vũ công chính kiêm giọng ca chính của TWICE, Mina, đã không tham gia một sự kiện của nhóm tại Nhật Bản vì lý do "sức khỏe". Vài ngày sau, vào ngày 10/7, công ty chủ quản JYP đã chia sẻ một tuyên bố bằng tiếng Hàn và tiếng Anh cho người hâm mộ của họ rằng cô phải vắng mặt trong các ngày lưu diễn sau đó trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới TWICELIGHTS của nhóm vì những lý do liên quan đến sức khỏe tinh thần.

Công ty chia sẻ: "Mina hiện đang phải vật lộn với sự lo lắng tột độ và cảm giác bất an khi biểu diễn trên sân khấu. Chưa có chẩn đoán chính xác nào được xác định và chúng tôi đang tham khảo ý kiến của một số chuyên gia y tế để xác minh chi tiết nguyên nhân. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với Mina và các thành viên của TWICE, chúng tôi quyết định rằng tình trạng hiện tại của Mina cần được điều trị bổ sung, áp dụng các biện pháp chuyên môn và nghỉ ngơi đầy đủ".

Thông báo này không chỉ đáng chú ý ở chỗ một ngôi sao Kpop cần nghỉ ngơi vì vấn đề sức khỏe tinh thần (TWICE nổi tiếng với tinh thần làm việc cực kỳ chăm chỉ) - mà còn ở sự cởi mở trong việc giải quyết vấn đề.

Một đêm diễn trong tour TWICELIGHTS ở Bangkok, Thái Lan

Trong nhiều trường hợp khi các idol Kpop cần khoảng nghỉ, các công ty quản lý của họ giải thích tình hình với những lý do mơ hồ như "lo ngại về sức khỏe" hoặc "lý do cá nhân" nếu không có chấn thương thể chất rõ ràng như bong gân mắt cá chân hoặc chấn thương khác.

Mặc dù quyền riêng tư cá nhân chắc chắn nên được bảo vệ nếu được chọn, nhưng chia sẻ của Mina và JYPE rằng việc đấu tranh với sự lo lắng và bất an cũng đã nâng cao nhận thức về những khó khăn của sức khỏe tinh thần. Cũng giống như phổi, gan, dạ dày và thận của bạn, bộ não và hệ thống thần kinh/tâm thần cũng là một cơ quan của cơ thể và nó cũng có thể có vấn đề, ngay cả khi không rõ ràng như các bộ phận khác.

Ngoài sự căng thẳng về thể chất khi biểu diễn, các idol Kpop còn phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe tinh thần do sự nghiệp áp lực cao của họ. Việc trở thành người của công chúng và bị soi xét gắt gao có thể là một thách thức đặc biệt. Họ thường phải hứng chịu sự chú ý quá mức giới truyền thông cũng như sự chỉ trích từ người hâm mộ và công chúng nếu chẳng may không vừa ý.

Điều này càng trở nên rõ hơn trong các chuyến lưu diễn quốc tế, khi idol liên tục tiếp xúc với fan từ nhiều nền văn hóa, môi trường sống khác nhau và luôn cần ứng xử với sự chuyên nghiệp, tinh tế, lòng nhiệt thành ở mức cao nhất.Tương tự như trường hợp của Mina là S.Coups (Seventeen). Nghệ sĩ Kpop đa số đều bị căng thẳng do sự kỳ vọng của khán giả, nhưng hiếm ai nghiêm trọng hơn các trưởng nhóm. S.Coups đã phải tạm ngừng các hoạt động nhóm do lo âu khi các triệu chứng của anh không cho phép anh tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ODE TO YOU.

S.Coups từng chia sẻ công khai về vấn đề sức khỏe tinh thần.

Nói về cảm xúc của mình trong loạt ảnh hậu trường mang tên HIT THE ROAD, trưởng nhóm cho biết anh đã cố gắng vượt qua nhưng cuối cùng quyết định nghỉ ngơi. Anh nói thêm rằng việc biểu diễn mang lại cho anh niềm hạnh phúc và anh không muốn điều đó thay đổi vì sức khỏe tinh thần.

Căng thẳng và áp lực kéo dài có thể dẫn đến cảm giác lo lắng, căng thẳng và trầm cảm. Áp lực duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng cũng có thể góp phần gây ra chứng rối loạn ăn uống. Ngoài ra, nhu cầu liên tục của ngành công nghiệp có thể khiến các nghệ sĩ Kpop cảm thấy ngợp và mất kết nối với cuộc sống cá nhân của họ, góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần.



Thạch Anh