Hạo Thần Lưu Ly Mỹ Nhân Sát bị đạo diễn 'dọa' ngừng hợp tác vì diễn vai ác mà lại thích tấu hài

Thời điểm hiện tại, bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Viên Băng Nghiên - Thành Nghị đóng chính đang trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).



Ngoài cặp đôi chính, nhân vật chiếm nhiều spotlight của phim chắc chắn phải kể đến Hạo Thần (Lưu Học Nghĩa). Trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Hạo Thần là đệ tử ưu tú nhất Điểm Tình cốc, trên Thiên giới lại là người chấp chưởng đông phương. Dù sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa nhưng Hạo Thần lại được chú ý nhờ... bị ghét nhất nhì phim.

Trong phim, Hạo Thần (Lưu Học Nghĩa) được nhiều khán giả 'ưu ái' gọi là Hạo trà xanh, Hạo Matcha, Hạo Thần green tea và Xạo Thần bởi khả năng lật mặt nhanh như chớp, tính cách lươn lẹo, 'nghĩ một đằng làm một nẻo', thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.



Dù đóng vai nhân vật phản diện là thế, Lưu Học Nghĩa lại may mắn hơn các đồng nghiệp khác khi không bị khán giả ghét từ trong phim ra ngoài đời. Nguyên nhân bởi, hình tượng trên phim và ngoài đời của nam diễn viên 30 tuổi chẳng có gì ăn nhập với nhau.



Bên ngoài, Lưu Học Nghĩa có tính cách vui vẻ, hài hước. Anh thường xuyên tương tác với fan trên MXH, chẳng ngại 'bêu xấu' bản thân bằng loạt ảnh chế và clip hài hước.

Lưu Học Nghĩa bị đạo diễn 'dọa' ngừng hợp tác vì diễn vai ác mà lại thích tấu hài.

Độ lầy lộ của anh còn khiến đạo diễn phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát cũng phải lắc đầu bó tay, 'hăm dọa' sẽ không bao giờ hợp tác thêm nữa. Cụ thể, đạo diễn cho biết: "Tôi bảo cậu ấy đóng vai phản diện khiến mọi người phải căm ghét. Thế mà quay phim cậu ấy toàn làm mấy chuyện hài hước, khiến tôi ngày nào cũng phải nhìn người có hai nhân cách nhảy nhót trước mặt, thật sự không chịu nổi".



Lưu Học Nghĩa sinh năm 1990, từng sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng như Yêu Đế, Trảm Hoang và Thiên Đế trong Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết, Lâm Tiểu Trang trong Thu Thiền, Tiêu Dật Tài trong Thanh Vân Chí...



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ