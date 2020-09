8 lưu ý du học sinh cần thuộc 'nằm lòng' nếu không muốn mất tiền oan khi thuê nhà ở UK

Đối với các du học sinh, thuê nhà là một trong những việc làm tất yếu khi bắt đầu cuộc sống du học. Tại Anh, các loại hình nhà cho thuê rất phổ biến để đáp ứng và phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Cụ thể, sinh viên có thể lựa chọn ở tại ký túc xá do nhà trường cung cấp, thuê phòng riêng, hay thuê nguyên nhà/ căn hộ và ở chung với bạn bè. Chính vì sự đa dạng và nhu cầu thuê nhà lớn của sinh viên hàng năm, khi tiến hành ký các giấy tờ liên quan đến việc thuê nhà, nhiều sinh viên đã mắc 'bẫy' và phải chịu những khoản phí không đáng có khi tiến hành thanh lý hợp đồng vào cuối kỳ học.

1. Đọc kĩ hợp đồng và hỏi rõ, thảo luận lại bất cứ điều khoản nào cảm thấy bất hợp lí trước khi đặt bút kí (Nếu bạn còn băn khoăn vì điều khoản nào đó thì đừng kí cho tới khi làm rõ!)

2. Tất cả các hợp đồng, văn bản luôn phải có 2 bản với đầy đủ chữ kí 2 bên, mỗi bên giữ 1 bản

Đến khi mâu thuẫn xảy ra, cả nhà ko ai cầm hợp đồng trong tay để cãi, mọi thứ agent nắm đằng chuôi. Lúc đó thì chỉ có khóc thôi, nên hãy rõ ràng tất cả những văn bản và quy định ngay từ đầu.

3. Cùng chủ nhà/agent check 1 lượt nhà hoặc phòng khi được nhận bàn giao. Nhớ quay video làm bằng chứng và có sự xác nhận của đôi bên.

Lưu ý: kể cả khi check out cũng nhớ quay video 1 lượt hết để làm bằng chứng rằng mình để lại phòng trong tình trạng như thế nào. Tránh trường hợp sau đó có ai khác làm bẩn/hỏng nhưng mình lại phải chịu trách nhiệm.

Bạn mình đã dính trường hợp này, nhưng may sao có video quay lại căn phòng lúc bạn ấy mới vào nên có bằng chứng để cãi lại sự đổ vấy đổ vá này của agent.

4. Trong quá trình ở, có bất cứ vấn đề gì xảy ra với căn nhà cần thông báo ngay với agent/chủ nhà để họ giải quyết

Bất cứ thứ gì hỏng như vòi nước, đèn,… nếu hỏng bạn cần thông báo ngay để agent/chủ nhà sửa hoặc ít nhất acknowledge với họ là nó bị hỏng ko phải do mình, và mình có báo lại. Tránh việc ko nói gì xong sau này move out thì lại phải chịu trách nhiệm cho cái sự hỏng hóc đó.

5. Mọi tranh cãi, mâu thuẫn với chủ nhà/agent cần dựa trên hợp đồng và thoả thuận (được ghi lại bằng văn bản hoặc file ghi âm, video) trước đó

6. Khi đăng kí bất kì dịch vụ gì mới, hãy đọc kĩ hợp đồng và các điều khoản ràng buộc. Và thường: của rẻ là của ôi!

Các dịch vụ có thể phải đăng kí khi thuê nhà mới như: điện, gas, internet, tài khoản ngân hàng. Đọc kĩ xem có ràng buộc gì, ví dụ: thời hạn tối thiểu là bao nhiêu tháng (nếu bạn sang học có 1 năm mà thời hạn ràng buộc là ít nhất 24 tháng thì có nên đăng kí nhà mạng đó không?)

Rồi chi phí nếu cắt dịch vụ là bao nhiêu. VD mạng internet của Kakaotalk rẻ hơn rất nhiều so với các nhà mạng khác, nhưng khi cắt dịch vụ thì phí break hợp đồng lại rất cao.

Của rẻ là của ôi: vì điện gas ở bên này được tư nhân hoá nên có rất nhiều nhà cung cấp, và cũng vì thế nên chất lượng cũng thượng vàng hạ cám, chính phủ ko quản hết nổi và các công ty lừa đảo người dân cũng rất nhiều.

Các bạn nên nghiên cứu và so sánh, tránh thấy rẻ rồi đâm đầu vào, chỉ khổ về sau thôi. Nói chung cứ chọn những dịch vụ mà ‘pay as you go’, dùng tới đâu trả tiền tới đó, có thể đắt hơn 1 chút nhưng nó đúng. Còn cứ ham mua trọn gói giá rẻ sau toàn ngậm trái đắng.