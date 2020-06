Lý giải việc tài xế container Lê Ngọc Hoàng bị xích chân tại tòa phúc thẩm

Theo thông tin từ TAND tỉnh Thái Nguyên, phiên tòa phúc thẩm vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hồi tháng 11/2016 khiến 5 người chết, 5 người bị thương đã kết thúc chiều 5/6.



Sau phiên tòa, bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, SN 1985, trú tại Thái Bình, tài xế container) bị tòa bác bỏ kháng cáo kêu oan, giữ nguyên bản án sơ thẩm với hình phạt 4 năm 6 tháng tù giam; cấm hành nghề lái xe trong 2 năm sau chấp hành xong hình phạt tù.

Theo bản án sơ thẩm, vào ngày 19/11/2016, bị cáo Hoàng điều khiển xe container chở theo 26 tấn thép đã đâm thẳng vào xe Innova do bị cáo Sơn điều khiển, đang đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Vụ việc đã khiến 5 người tử vong.

Bị cáo Hoàng bị tòa án thị xã Phổ Yên cáo buộc lỗi không giảm tốc độ lúc gặp biển báo “Đi chậm”; gặp biển báo giao nhau với đường không ưu tiên; không giảm tốc độ về mức an toàn khi thấy xe của Sơn nhấp nháy đèn. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng đã khóc và mong được gửi lời xin lỗi đến gia đình của các bị hại.

Sau phiên tòa, hình ảnh bị cáo Hoàng bị cùm chân khi hầu tòa tại phiên tòa sáng 4/6 - buổi đầu diễn ra phiên xét xử phúc thẩm được nhiều người chú ý và chia sẻ. Liên quan đến điều này, chị Vũ Thị Thúy (vợ bị báo Hoàng) và luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sự Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người trực tiếp tham gia phiên tòa) xác nhận bức ảnh kia là có thật.

Theo đó, bị cáo Hoàng bị cùm chân vào buổi sáng 4/6, tuy nhiên sau đó đã được HĐXX chấp nhận tháo bỏ vì bị cáo kêu đau chân, ảnh hưởng đến việc di chuyển. Sau khi tuyên án, bị cáo lại tiếp tục bị cùm chân.





Lý giải về việc này, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa, đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: “Đúng ra, trong vụ án này, bị cáo không cần áp dụng biện pháp cùm xích chân, tay nhưng nếu HĐXX có đủ căn cứ cho rằng bị cáo có thể gây gổ, làm ảnh hưởng xấu đến phiên tòa thì cũng có thể áp dụng biện pháp này”, theo VTC News.

Cũng theo luật sư Tùng, thông thường khi vào phiên tòa thì HĐXX sẽ yêu cầu tháo hết cùm tay, chân cho bị cáo thế nhưng việc này là linh động của HĐXX.

Tuy nhiên theo luật sư Giang Hồng Thanh, Pháp luật hiện hành quy định, việc cùm chân bị cáo hầu tòa được áp dụng đối với các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có mức án đề nghị chung thân hoặc tử hình; có biểu hiện chống phá hoặc quấy rối cơ quan chức năng. Trong phiên tòa này, bị cáo Hoàng không phải đối tượng bị áp dụng hình thức cùm xích chân.



Your browser does not support HTML5 video.

TAND tỉnh Thái Nguyên bác đơn kêu oan của tài xế container vụ xe Innova lùi trên cao tốc | VTV 24.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ