Chồng nhất quyết đòi đệ đơn ly hôn lên tòa án vì vợ không chịu tắm rửa thường xuyên

Thời đại kinh tế xã hội phát triển, chuyện ly hôn ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì ngoại tình, cãi vã, không hợp nhau về quan điểm sống... thế nhưng cũng có những người ly hôn vì lý do hết sức "khó đỡ".



Theo thông tin từ tờ Dainik Bhaskar (Ấn Độ), một người đàn ông nước này đã quyết đệ đơn ly hôn lên tòa án tại thành phố Patna, bang Bihar với lý do không thể chịu nổi cô vợ bẩn thỉu, không chịu tắm rửa.

Người đàn ông Ấn Độ đã đệ đơn ly hôn vì vợ quá bẩn, không chịu tắm rửa.



Cụ thể, trong đơn ly hôn, ông chồng này viết: "Cô ấy không những không tắm rửa mà còn không chịu gội đầu. Cô ấy bẩn đến nỗi cả cơ thể bốc mùi vô cùng khó chịu. Tôi không thể nào ở bên cạnh cô ấy nên tôi muốn ly hôn". Đọc xong những lời này đủ thấy người chồng đã bất lực đến mức nào.



Tuy nhiên, đáp lại lý do của anh chồng, cô vợ cũng đã tìm đến Ủy ban quốc gia về phụ nữ Ấn Độ (NCW) để cáo buộc rằng anh chồng đã lạm dụng mình.



Sau đó, Ủy ban quốc gia về phụ nữ Ấn Độ (NCW) đã gửi đơn thư đến cho người chồng, yêu cầu anh giải trình toàn bộ vụ việc. Anh chồng thông báo với NCW cho biết, anh cưới vợ đã được 1 năm. Kể từ đó, anh luôn cảm thấy thất vọng với lối sống bừa bộn, bẩn thỉu của vợ mình. Nói vợ không sửa, trong Sau đó, Ủy ban quốc gia về phụ nữ Ấn Độ (NCW) đã gửi đơn thư đến cho người chồng, yêu cầu anh giải trình toàn bộ vụ việc. Anh chồng thông báo với NCW cho biết, anh cưới vợ đã được 1 năm. Kể từ đó, anh luôn cảm thấy thất vọng với lối sống bừa bộn, bẩn thỉu của vợ mình. Nói vợ không sửa, trong gia đình thường xuyên xảy ra các cuộc cãi vã khiến người chồng ngày càng chán nản.

Khi đưa cho vợ dầu gội đầu, cô không chịu gội mà lại dùng để giặt ga trải giường.

Không tắm rửa nên trên cơ thể người vợ còn xuất hiện nhiều chấy rận. Khi đưa cho vợ dầu gội đầu, cô không chịu gội mà lại dùng để giặt ga trải giường. Sau đó, NCW đã tiến hành hòa giải và hai vợ chồng đã chấp nhận việc thỏa thuận.

Theo đó, Ủy ban quốc gia về phụ nữ Ấn Độ yêu cầu anh chồng sẽ giúp vợ điều trị trong trường hợp cô bị tổn thương về tinh thần, thể chất hoặc mắc bệnh lý. Nếu các biện pháp này đều không thành công, Ủy ban sẽ tiến hành các bước tiếp theo.





Chồng đòi ly hôn vì vợ lười tắm rửa | VTC 14



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ