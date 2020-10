Ly kỳ thảm án đứa cháu 'trời đánh' giết bà khiến vườn nhãn cổ thụ 'sợ hãi', mất mùa liên tục?

Một người dân sống gần vườn nhãn cổ thụ cho hay, vườn nhãn này có hơn 100 gốc, là vườn nhãn cổ thụ, giống quả to, cơm dày. Mỗi năm đến màu quả chín nặng cành. Thế nhưng kể từ khi thảm án kinh hoàng xảy ra tại vườn nhãn, mọi thứ thay đổi một cách lạ lùng.

Vườn nhãn nơi đứa cháu "trời đánh" giết bà, giấu xác

Thế nhưng, số cụ Năm khổ vì có đứa cháu hư hỏng, dù đã 16, 17 tuổi nhưng chẳng chịu học hành, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Đứa trẻ này vốn bị bố mẹ bỏ rơi, bà Năm đi nhặt rác thấy thương nên nhặt về nuôi dưỡng.

Bà Năm biết vậy nhiều lần khuyên can nhưng cũng không ăn thua. Cuối cùng bà đành bất lực nhìn cháu theo lũ bạn xấu bỏ nhà đi bụi. Ở nhà, sáng sáng bà vẫn dậy sớm đạp xe hàng chục cây số để nhặt vỏ lon, bìa đi bán kiếm tiền sống qua ngày.

Sau một thời gian lêu lổng bên ngoài, đứa cháu bỗng nhiên trở về. Trước đây nó biết bà Năm có một chút tiền tiết kiệm để phòng lúc ốm đau nên định bụng ghé về nhà trộm tiền của bà để tiếp tục cuộc ăn chơi, đàn đúm với bạn bè.

Tối hôm đó, nó ghé về nhà thì thấy bà đang nằm bên trong. Sợ bà thức dậy la hét nên nó đi từ từ vào bên trong, sát hại bà Năm rồi kéo xác đến khu vực vườn nhãn phi tang. Gây án xong nó về nhà lục tìm tiền của bà rồi bỏ trốn.

Mấy ngày sau, ông C. ra vườn thăm nhãn thì bàng hoàng phát hiện thi thể bà cụ Năm nên nhanh chóng trình báo Công an . Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra và nghi ngờ đứa cháu "trời đánh" chính là hung thủ gây án.