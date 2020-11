Vụ cô gái tật nguyền ở Lào Cai bị cưỡng bức rồi sát hại: Nạn nhân từng kể bị xâm hại nhiều lần

Công an tỉnh Lào Cai thông tin thêm về quá trình điều tra vụ cô gái tật nguyền ở thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình bị cưỡng bức rồi sát hại dã man. Trước đó, công an xác định nghi phạm là Lý Láo Lủ (SN 1995, trú tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Làm việc với cơ quan công an, Lủ cũng đã khai nhận tội ác của mình.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, ngày 23/10, người dân thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình phát hiện chị Lý Mùi D. (SN 1989, người dân tộc Dao) tử vong tại khu vực nương ngô gần nhà trong tình trạng quần áo bị xô lệch, vùng đầu có nhiều vết thương tích. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định đây là vụ " giết người , hiếp dâm".

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Lưu Hồng Quảng (Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, xác lập chuyên án đấu tranh.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp hỏi cung Lý Láo Lủ

Ông Lý Vần Ch. (bố của nạn nhân) cho biết, chị D. là con cả của gia đình bị câm, điếc và khuyết tật tay bẩm sinh, không có chồng con mà chỉ ở cùng bố mẹ.

Khoảng 13h ngày 22/10, chị D. cầm bao đi nhặt hạt trẩu nhưng đến tối không thấy về. Gia đình đi tìm kiếm một số khu vực quanh thôn nhưng không thấy. Bất ngờ hôm sau, nạn nhân được người em phát hiện tử vong tại đám cỏ ở đồi ngô của gia đình, cách nhà khoảng 200m.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an thị xã Sa Pa dựng danh sách hàng chục đối tượng tình nghi, trong đó, nổi lên có Lý Láo Lủ (SN 1995), ở cùng thôn.

Qua dựng sơ đồ các hộ trong thôn; sơ đồ đường liên thôn, đường mòn dẫn đến hiện trường vụ án, ban chuyên án nhận thấy, đường đi từ nhà nạn nhân lên hiện trường phải đi qua nhà Lủ.

Quá trình thu thập tài liệu, ông Lý Vân Ch. còn cung cấp thêm khoảng 2 tuần trước, chị D. đi nhặt quả trẩu về có diễn tả bằng hành động cho gia đình việc bị xâm hại tình dục. Chị D. còn chỉ tay về nhà đối tượng Lý Láo Lủ ở cùng thôn, cách nhà khoảng 100m.

Với các thông tin trên, Ban chuyên án đã triệu tập Lủ đến trụ sở. Ban đầu, đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ đến khi các trinh sát đưa ra những bằng chứng xác thực, Lủ mới tâm phục, khẩu phục khai nhận tội ác.

Tại cơ quan công an, Lủ khai hôm 22/10 có đi khu vực đồi tìm sóng điện thoại thì tình cờ nhìn thấy chị D. đang ở nương ngô của gia đình… Lúc này Lủ không kiềm chế được dục vọng nên nảy sinh ý định đồi bại.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Lủ bị chị D. chống trả quyết liệt nên đã dùng đá đập vào đầu nạn nhân. Khi thấy chị D. chảy nhiều máu, Lủ sợ hãi bỏ về nhà, tìm mọi cách xóa dấu vết bằng việc thay quần áo.

Qua điều tra nhân thân, Công an tỉnh Lào Cai cho hay, Lủ có vợ là Tẩn Tả M. (SN 1994) và một cậu con trai hơn 1 tuổi. Song thời gian gần đây vợ Lủ chỉ sống 1 một mình, vợ con đã về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.



Theo nhiều người dân trong thôn, chị Tẩn Tả M. thường tâm sự với nhiều người rằng Lủ có nhu cầu sinh lý cao, mỗi khi uống rượu, bất kể ngày hay đêm, anh ta đều ép vợ phải cho "quan hệ". Khi không được thỏa mãn, Lủ không thương tiế ra tay đánh vợ không ít lần.

Theo Hà Ly/SKCĐ