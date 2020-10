Tung bộ ảnh mới trong tháng sinh nhật, Lynk Lee tự tin khoe vòng eo con kiến cùng nhan sắc rạng rỡ

Lynk Lee là một trong số ít những sao Việt dám dũng cảm công khai và sống thật với giới tính và bản thân mình. Khoảng thời gian này, tên tuổi và diện mạo ngày càng xinh đẹp, nữ tính của nữ ca sĩ đang là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Thời gian qua, cô nàng rất chịu khó đầu tư và chau chuốt vẻ bề ngoài. Mỗi lần xuất hiện, Lynk Lee đều gây ấn tượng khi trang điểm, ăn mặc và làm tóc khá lộng lẫy. Sau khi ra MV mới khi chuyển giới, Lynk Lee còn xuất hiện với vai trò MC hậu trường tại chương trình King Of Rap.

Lynk Lee khoe trọn vòng eo con kiến cùng nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh mới

Với sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang, Lynk Lee ngày càng được mọi người yêu thích và đánh giá cao. Mới đây, trên trang cá nhân của mình nữ ca sĩ tiếp tục mang đến loạt ảnh mới khoe nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái tự tin.

Kèm theo loạt ảnh được chia sẻ, Lynk Lee viết: Một chút nổi loạn cho tháng sinh nhật của Linh nha. Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi. Linh đang cố gắng để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Chỉ cần mọi người ủng hộ thì Linh sẽ ngày càng có thêm động lực cố gắng nè".

Lynk Lee đã thể hiện được cả 2 khía cạnh ngọt ngào và quyến rũ trong những shoot ảnh này

Có thể thấy, bộ ảnh đẹp lung linh này đã được cô và ekip mạnh tay đầu tư để chào đón tuổi mới trong tháng sinh nhật của mình. Nhiều người khẳng định, Lynk Lee đã thể hiện được cả 2 khía cạnh ngọt ngào và quyến rũ trong những shoot ảnh này, đây có thể xem là bộ ảnh gợi cảm nhất của cô nàng.

Trong ảnh, Lynk Lee chiếm được thiện cảm của người xem khi khoe trọn vòng eo con kiến, thân hình thanh mảnh cùng đôi chân dài thon gọn. Đặc biệt, đôi boot cao màu vàng chính là điểm nhấn khiến trang phục của cô nàng thêm phần hút mắt.

Trong những bức ảnh chụp cận mặt, nhan sắc Lynk Lee cũng được nhiều người khen ngợi vì đường nét ngày càng hài hòa, nữ tính

Đặc biệt, trong những bức ảnh chụp cận mặt, nhan sắc Lynk Lee cũng được nhiều người khen ngợi vì đường nét ngày càng hài hòa, nữ tính. Vừa mới đăng tải không lâu, loạt ảnh của cô nàng đã nhận được 'cơn mưa' yêu thích và bình luận khen ngợi.





Trước đó, Lynk Lee từng chia sẻ về việc cô sẽ sang Thái để thực hiện phẫu thuật yếu hầu để có vẻ ngoài nữ tính hơn. Việc phẫu thuật yết hầu cũng sẽ khiến Lynk Lee không thể cầm mic ca hát được. Tuy nhiên, cô vẫn chấp nhận đánh đổi để có thể sống thật với bản thân mình.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ