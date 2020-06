Lynk Lee diện đầm ngắn khoét lưng cực sexy, lần đầu tiên `comeback` sau khi công khai diện mạo mới

Hôm nay, nhiều người truyền tay nhau đoạn clip ca sĩ Lynk Lee (Nghệ danh mới Tô Ngọc Bảo Linh) lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu âm nhạc sau khi công khai diện mạo mới. Lần xuất hiện này của cô nàng đã thu hút sự quan tâm không nhỏ từ công chúng.

Cụ thể, vào tối 12/6 vừa qua, ca sĩ Lynk Lee đã tổ chức một buổi mini show ở một club nổi tiếng tại Hà Nội. Trong lần xuất hiện này, cô không ngần ngại khoe vẻ đẹp nữ tính khi khoác lên mình chiếc váy ngắn khoét lưng cực kỳ sexy.

Có thể thấy, chiếc váy óng ánh màu tím giúp Lynk Lee khoe trọn được vóc dáng mảnh khảnh, thon gọn đầy gợi cảm. Điều này cho thấy, nữ ca sĩ đã có sự chuẩn bị chỉn chu về phần nhìn khi xuất hiện tại sân khấu lần này.

Chính Lynk Lee cũng phải thú nhận, đây là lần đầu tiên cô mặc váy ngắn như vậy để trình diễn trên sân khấu. Do đó, nữ ca sĩ không tránh khỏi sự ngại ngùng, kèm theo dáng vẻ dễ thương, duyên dáng của một cô gái khiến nhiều khán giả thích thú.

Dù xuất hiện với diện mạo mới nhưng giọng hát của Lynk Lee vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng nếu nghe kỹ một chút vẫn có thể phát hiện giọng ca của cô đã có chút ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn. Lynk Lee đã hào hứng gửi tới khán giả hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình.

Đặc biệt, khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt trước bản hit ần nhất được nữ ca sĩ ra mắt đó chính là "Buồn Thì Cứ Khóc Đi" hay cover ca khúc "Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì" của Đen và JustaTee hay hát chay ca khúc "Yêu Dại Khờ" của Mỹ Tâm.



Không những thế, nữ ca sĩ còn khuấy đảo bầu không khí với hàng loạt ca khúc khác như "Tát Nước Đầu Đình" hay "Tạm Biệt Nhé". Sau mỗi lần biểu diễn của cô là tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Hy vọng rằng, Lynk Lee sẽ có thêm nhiều năng lực để hoàn thiện bản thân cũng như ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng mới trong tương lai.



Your browser does not support HTML5 video.





Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ