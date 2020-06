Lynk Lee khiến fan `đứng hình mất nhiều giây` khi tung bộ ảnh áo dài trắng đẹp ngất ngây

Hồi giữa tháng 5, Lynk Lee tung bộ ảnh “Cô gái hoa lệ” khiến cộng đồng mạng dạy sóng vì quá đẹp, quá thơ. Lynk Lee ăn ảnh có những biểu cảm chụp ảnh đẹp đến mức ai ai cũng trầm trồ.

Bài đăng của Lynk Lee cách đây ít phút

Dư âm “Cô gái lệ hoa” chưa kịp nguội thì Lynk Lee lại khiến fan “đứng hình mất nhiều giây” khi tung ra bộ ảnh “Nữ sinh”. Cách đây gần 1 tiếng (khoảng hơn 19h ngày 7/6), Lynk Lee đăng 13 bức hình mặc áo dài trắng tinh khôi lên trên fanpage của mình.

Bên trên các bức hình tinh khôi đó là một dòng trạng thái có nội dung: “Ước mơ từ bé và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được mặc áo dài. Nhưng bây giờ, Linh đã được là chính mình và thực hiện ước mơ ấy. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Cả thanh xuân của mình đã mặc những thứ mình không thích, bây giờ thì cứ làm điều gì mình vui thui. Linh sẽ luôn vui vẻ và cảm ơn mọi người đã ủng hộ sự thay đổi này của Linh ạ”.

Lynk Lee khiến fans "đứng hình"

Mặc dù mới chỉ đăng tải chưa đầy 1 giờ đồng hồ nhưng bài đăng của Lynk Lee đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Đa số các bình luận đều cho rằng, Lynk Lee có một bộ ảnh quá đẹp. Một số fan còn tiếc nuối nói rằng, có nhiều ảnh đẹp mà Lynk Lee không đăng. Hài hước trả lời fan Lynk Lee bình luận: “Thui up nhiều quá…”.

Người hâm mộ cho rằng, Lynk Lee càng ngày càng đẹp

Khác hẳn với vẻ phong trần, gai góc, nam tính trước đây, Lynk Lee của hiện tại “lột xác” với diện mạo nữ tính, điệu đà. Lynk Lee đã được sống đúng với con người thật của mình và ngày càng tự tin với diện mạo mới.

Bức ảnh được nhận xét là đẹp nhất trong bộ hình mới của Lynk Lee

Lần đầu tiên nói về sự kiện thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, Lynk Lee tâm sự: “Hơn 30 năm qua, tôi đã phải cố gắng gồng mình nam tính nhất, để tránh nghe người ta chửi và miệt thị về giới tính”.

Nhưng hôm nay, Lynk đã khác, Lynk đẹp hơn và đang nỗ lực nhiều để hoàn thiện mình!

Your browser does not support HTML5 video.

Video.