Link Lee tung ảnh 'Thần tiên tỉ tỉ' khoe trọn xương quai xanh gợi cảm cùng vòng 1 bốc lửa

Lynk Lee đang là cái tên được nhiều người chú ý trong khoảng thời gian gần đây sau khi công khai sống thật với giới tính của mình.



Mới đây nhất, giọng ca "Không dám" lại tiếp tục "đốt mắt" khán giả khi tung loạt ảnh sau 4 tháng phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, bộ ảnh được chụp theo concept "thần tiên tỉ tỉ", giúp Lynk Lee khoe trọn được vẻ đẹp nữ tính và gợi cảm của mình.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không quên khoe tin vui đến khán giả khi MV Không Dám đã lọt trending Youtube. Dù thứ hạng chưa cao nhưng điều này cũng đủ khiến Lynk Lee cảm thấy hạnh phúc.



Cụ thể, trên trang cá nhân cô nàng viết: "Không có gì là không thể nha mọi người.



Sau 4 tháng PTTM, Linh đã tự tin hơn rất nhiều, còn chụp cả concept "Thần tiên tỉ tỉ" đây này. Mặc dù hem được thần tiên lắm. Thật sự cũng phải lấy hết can đảm và dũng cảm để công khai bộ ảnh này vì hơi táo bạo. Nhờ mọi người ủng hộ nên mới dám đó ạ. Cảm nghĩ của cả nhà như nào nè?



À quên, MV Không Dám lọt trending rồi kìa cả nhà ơi, mặc dù hem ở vị trí cao lắm nhưng Linh cũng rất vui nè. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ạ".



Bộ ảnh này đã khiến cư dân mạng phải bất ngờ bởi đối lập với những bộ ảnh nhẹ nhàng trước đó, lần này Lynk Lee đã tự tin diện sắc tím nổi bật, khoe trọn xương quai xanh gợi cảm cùng vòng 1 hút mắt, căng tràn và sexy.

Bên cạnh đó, nhan sắc thăng hạng vượt bậc cùng cân nặng cải thiện thấy rõ cũng khiến Lynk Lee nhận được nhiều bình luận tích cực. Hàng ngàn lời khen ngợi bên dưới bộ ảnh cho thấy cô nàng ngày càng xinh đẹp, nữ tính và chiếm được thiện cảm từ khán giả.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ