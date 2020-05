Lynk Lee khoe tóc dài, hé lộ về giọng hát sau khi chuyển giới

Sau khi công khai giới tính, Lynk Lee luôn quan tâm chăm sóc ngoại hình để ngày càng trở nên xinh đẹp, nữ tính hơn. Giọng ca Tạm biệt nhé còn thường xuyên đăng tải những bức ảnh bản thân trong trang phục lộng lẫy, make up kỹ càng.



Đáng chú ý, mới đây, Lynk Lee còn quyết định đi nối tóc dài để thêm duyên dáng. Những bức ảnh của Lynk Lee và bộ tóc mới đã khiến cho hàng chục người hâm mô phải "trầm trồ".

Có thể thấy, sau khi nối tóc cũng như make up "sương sương", Lynk Lee trông vô cùng hiền dịu và nữ tính, chẳng thua kém bất kì mỹ nhân nào.

Nhiều người dùng mạng xã hội còn nhận xét Lynk Lee còn xinh hơn nhiều "gái thẳng" vì sở hữu gương mặt thon nhỏ, đường nét hài hoà, hầu như không có khuyết điểm nào. Trước đó, Lynk Lee còn chia sẻ thêm rằng sắp tới sẽ qua Thái Lan để thực hiện việc mài yết hầu, khi đó ca sĩ này vẻ ngoài nữ tính hơn nữa. Lynk Lee vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một phong cách phù hợp nhất với bản thân và sẽ sẵn sàng với các thử nghiệm mới mẻ.

Đáng chú ý, trong bài đăng mới nhất, Lynk Lee đã hé lộ về việc ra mắt bài hát mới, qua đó giải đáp thắc mắc của nhiều khán giả về giọng hát của của Lynk Lee sau khi chuyển giới

"Mọi người nói là lâu không nghe Linh hát, thì ngày hôm nay Linh hát cho mọi người nghe nha. Giọng Linh vẫn thế, chưa thay đổi đâu".

Nhạc phẩm mới của Lynk Lee mang tên Hát về cha. Giọng ca chia sẽ muốn dành tặng cho người cha quá cố một bài hát với những gì tôn kính nhất.



"Chẳng gì có thể nói lên được nỗi nhớ và tình cảm của mình, hy vọng qua bài hát này, Linh mong mọi người có thêm can đảm để nói ra được lời: 'Con yêu bố' khi còn có thể. Giờ Linh đã không có cơ hội nữa rồi, chỉ còn hoài niệm và những day dứt chưa thể nói ra với bố thôi. Mong mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi nghe ca khúc này", Lynk Lee chia sẻ trên trang cá nhân.





Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ