Lynk Lee: Từ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit học đường đến cô nàng dám sống thật với chính mình

Lynk Lee là ai?

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh ngày 24/10/1988 tại Bắc Giang. Tuy nhiên sau đó, cô sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Tên tuổi của cô nàng được biết đến nhiều thông qua việc sáng tác và trình bày những bài hát dành cho tuổi học trò như: Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi… Dù không thường xuyên ra mắt các sản phẩm âm nhạc, nhưng cứ hễ Lynk Lee ra bài nào lại nhận được nhiều các phản hồi tích cực từ khán giả.



Thời còn đi học, Thời còn đi học, Lynk Lee rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ và các cuộc thi hát tại trường và đạt kết quả cao. Năm 12 tuổi, Linh đã bắt đầu chắp bút sáng tác những ca khúc đầu tiên, đó là những ca khúc dành cho thiếu nhi. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng có thành tích học tập đáng kể khi tốt nghiệp với tấm bằng Trung học phổ thông loại giỏi, vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007, trở thành sinh viên khoa Tiếng Anh tại trường Đại học Mở Hà Nội.

Lynk Lee trong diện mạo cũ.

Con đường sự nghiệp của Lynk Lee Sống với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, dù Sống với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, dù gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật nhưng ngay khi 6 tuổi, khả năng thiên bẩm về âm nhạc của cô nàng đã được bộc lộ. Chính vì vậy, trong suốt quãng thời gian đi học của mình, Lynk Lee tham gia vào rất nhiều các câu lạc bộ văn nghệ hay các cuộc thi hát tại trường và giành được nhiều giải thưởng như: Giải nhất cuộc thi Tiếng hát sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội năm 2009 và 2010, Giải nhất cuộc thi Khuấy động đam mê năm 2010, Giải nhất cuộc thi BeUnik 11 năm 2011, giải Nhất Gameshow My sound do Imuzik tổ chức vào năm 2011, Lọt vào vòng bán kết của chương trình Vietnam’s Got Talent năm 2013....



Năm 2013 là một bước ngoặt mới của sự nghiệp của Lynk Lee khi tham gia vào cuộc thi Vietnam’s Got Talent và lọt vào vòng bán kết. Tuy không đạt được thứ hạng cao nhưng từ đây tên tuổi của Lynk Lee dần trở nên nổi tiếng và được đón nhận.



Hình ảnh của Lynk Lee đặc biệt gắn liền với các ca khúc tuổi học trò và ca khúc làm nên tên tuổi của cô nàng chính là ca khúc “Tạm biệt nhé”. Bài hát nổi tiếng trong giới trẻ và được vang lên mỗi mùa hoa phượng nở. Do đó, Lynk Lee được nhiều người biết đến với biệt danh “ca sĩ tuổi học trò” cùng nhiều bản hit mang dáng dấp thời áo dài trắng như: Ngày ấy bạn và tôi, Nhật ký lớp tôi,…

Cú hit Tạm biệt nhé của Lynk Lee.



Dù là một ca sĩ tài năng và được giới trẻ đón nhận nhưng Lynk Lee không hề vội vàng ra mắt nhiều ca khúc mới. Ca sĩ 8x từng chia sẻ, cô nàng không tìm được nguồn cảm hứng sáng tác nên việc cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới thường xuyên bị trì hoãn. Tuy nhiên Lynk Lee đôi khi vẫn hợp tác với một vài ca sĩ như Đen Vâu tham gia gameshow, cover nhạc, đóng phim…



Trong quá khứ, Lynk Lee từng lấn sân vào đất diễn khi đảm nhận vai diễn chàng Việt Tú trong phim Glee phiên bản Việt. Thời điểm đó, do quá tâm huyết với vai diễn, Lynk Lee đã chuyển hẳn vào Sài Gòn để hoạt động nghệ thuật.

Lynk Lee thử sức diễn xuất trong vai Việt Tú.

Sau khi thay đổi ngoại hình và sống thật với giới tính của mình, Lynk Lee đã tung ra sản phẩm ca nhạc đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Ca khúc Buồn thì cứ khóc đi có sự tham gia của hotgirl Lâm Á Hân mang giai điệu nhẹ nhàng hiện đại, nói về một tình yêu buồn với ca từ giàu văn thơ, xúc cảm.

MV Buồn thì cứ khóc đi của Lynk Lee có sự góp mặt của Lâm Á Hân.



Các giải thưởng đạt được:



Giải nhất Tiếng hát SV Viện ĐH Mở Hà Nội 2009, 2010

Giải Nhất cuộc thi Khuấy động đam mê 2010

Giải Nhất cuộc thi Honda BeUnik 11 2011

Giải Nhất chung cuộc Gameshow My sound do Imuzik tổ chức năm 2011

Lọt vào vóng bán kết Vietnam's Got Talent 2013



Các Album của Lynk Lee:

Em Ơi (Single)

Việt Nam Quê Tôi

Tát Nước Đầu Đình (Single)

Nhật Ký Lớp Tôi

Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Lynk Lee

Hoàng Hôn Tắt (Single)

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Single)

Ngày Ấy Bạn Và Tôi

Nắm Chặt Tay Anh Nhé (Single)

Xuân Xuống Phố (Single)

Nếu Có Thể Được Yêu

Quà Tặng Ngày Yêu

Tiếng Mưa (Single)

Tạm Biệt Nhé



Lynk Lee khi quyết định sống thật với chính mình



Năm 2018, Lynk Lee từng tiêm filler vào má bởi có nhiều ý kiến góp ý rằng cô nàng quá gầy. Nhưng may mắn rằng sau khi tiêm filler, gương mặt của Lynk Lee có phần phúc hậu và tươi tắn hơn.

Lynk Lee trong giai đoạn đầu của quá trình 'lột xác'.





Đến cuối năm, 2019, cô nàng gây bất ngờ cho cộng đồng mạng khi thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình. Tới đầu năm 2020, Lynk Lee công khai come out với công chúng về việc mình là người Đến cuối năm, 2019, cô nàng gây bất ngờ cho cộng đồng mạng khi thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình. Tới đầu năm 2020, Lynk Lee công khai come out với công chúng về việc mình là người chuyển giới . Phía Lynk Lee cho biết, đã chi gần 200 triệu đồng để “lột xác” trở thành một cô nàng nữ tính, xinh đẹp hơn gồm: tiêm filler má, sửa mũi, nhấn mí,... nuôi tóc gần 1 năm để có thể dài như bây giờ. Cư dân mạng khen ngợi vẻ ngoài của Lynk Lee ngày càng trau chuốt và nữ tính hơn trước.



Sau khi công khai giới tính thật, Lynk Lee tiếp tục gây chú ý khi đăng tải nhiều bức ảnh xinh xắn, duyên dáng cùng với thông báo đổi tên từ Tô Mạnh Linh thành một cái tên nữ tính hơn là Tô Ngọc Bảo Linh. "Nếu sau này có thấy tên em thì cũng đừng bỡ ngỡ nhé. Cái tên này cũng đã được thống nhất bởi mẹ em từ đầu ạ. Mong một ngày được Facebook đổi tên cho ạ", Lynk Lee chia sẻ.

Lynk Lee thướt tha, nữ tinh trong tà áo dài trắng.

Cô nàng cũng từng tâm sự về cách thức xưng hô của khán giả và mình sau khi chính thức chuyển giới: "Lynk thích được gọi bằng tên, xưng là bạn hoặc em sẽ dễ thương hơn. Thật ra gọi bằng anh hay chị cũng được, nếu gọi bằng anh cũng được thôi nhưng gọi bằng chị thì đỡ hơn nhỉ dù vẫn hơi ngại đấy".



Bảo Linh chia sẻ, cô đang từng ngày từng ngày hoàn thiện các khuyết điểm còn lại trên cơ thể của mình, đồng thời tập trang điểm, làm đỏm nhiều hơn để ngoại hình của mình ngày càng nữ tính, xinh xắn và tươi mới hơn. Cô nàng cũng hứa hẹn sẽ làm clip để nói về toàn bộ hành trình ‘thay đổi giới tính’ của mình với khán giả.



Hành trình 30 năm vượt qua định kiến của Hành trình 30 năm vượt qua định kiến của xã hội để dũng cảm đi tìm con người thật của mình và dũng cảm sống một cuộc sống mà mình luôn mơ ước bấy lâu của Lynk Lee được cư dân mạng, đặc biệt là cộng đồng LGBT hết sức ủng hộ. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn khuyến khích cô nàng tiếp bước Hương Giang đi thi cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc Tế năm tiếp theo.

Liệu đây có phải hình ảnh của Hoa hậu Chuyển giới của Việt Nam trong tương lai?



Là một người có tên tuổi nhờ tài năng thiên bẩm của mình, Lynk Lee luôn được lòng khán giả và mong rằng cuộc sống của cô nàng từ đây về sau sẽ trải đầy hoa và hạnh phúc.



Cùng ngắm nghía thêm một vài hình ảnh xinh đẹp của nữ ca sĩ Lynk Lee:

Diện mạo mới của Bảo Linh.





Your browser does not support HTML5 video.

Lynk Lee chia sẻ lí do chưa thay đổi giọng nói.

Theo Kiều Trang/SKCĐ