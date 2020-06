Lynk Lee tung bộ ảnh nữ tính mà cứ tưởng `hot girl` nhà ai, hé lộ sắp sửa ra sản phẩm âm nhạc mới?

Từ khi "come out" và quyết định sống thật với bản thân, Lynk Lee ngày càng thoải mái công khai cuộc sống cá nhân khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường. Càng ngày, cô nàng càng chăm chỉ xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính và xinh đẹp.



Mới đây, Link Lee một lần nữa khiến khán giả xuýt xoa khi tung bộ ảnh mới đầy nữ tính. Trong loạt ảnh, cô nàng được make up theo kiểu "nàng thơ" vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh khoe nhan sắc bên những bông hoa khiến fan không khỏi ngẩn ngơ.

Không ít khán giả dành những lời khen có cánh cho diện mạo mới của nữ ca sĩ. Không thể phủ nhận, Lynk Lee đã có sự thay đổi rõ rệt so với trước kia. Cơ thể và gương mặt đã thanh thoát, nữ tính hơn rất nhiều.

Chia sẻ bộ ảnh trên trang fanpage cá nhân, cô nàng viết: "Thôi thì còn 2 bộ "Cô gái lệ hoa" Linh up nốt cho cả nhà xem nhé. Người ta tưởng Linh chuyển sang làm mẫu ảnh rồi ấy. Nhưng thực tình là Linh đang ấp ủ chuẩn bị làm nhạc để ra mắt trong thời gian tới nha cả nhà".

Từ bài chia sẻ, khán giả lại một lần nữa sôi sục khi cô nàng tiết lộ sắp sửa ra bài hát mới. Không ít người mong mỏi MV mới của Lynk Lee, bởi đây sẽ là lần đầu tiên cô nàng chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc trong diện mạo mới.



Trước đó, Lynk Lee cũng khiến nhiều người thích thú khi nối tóc dài để tăng phần xinh đẹp, dịu dàng. Sau đó, xuất hiện trên Facebook của một người bạn, Lynk Lee khiến mọi người phải trầm trồ với đôi gò bồng đảo cực kỳ nữ tính khi diện chiếc áo được cắt xẻ táo bạo vòng 1.



Lynk Lee công khai chuyển giới vào tháng 4/2020, cô cũng đổi tên mình thành Tô Ngọc Bảo Linh. Lynk Lee đã phẫu thuật chuyển giới, cô cho biết đã tốn 200 triệu để tiêm filler má, sửa mũi, nhấn mí sao cho ngoại hình nữ tính nhất có thể.



Xuất hiện trên show thực tế, Lynk Lee thỏa sức 'bung lụa', không ngại xưng 'chị' với vũ công.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ