Lyric Hoa Hải Đường của Jack, MV hành động nhưng lời bài hát lại ngôn tình đến lạ

Nữ quái lấy trộm 2 khay tôm sú rồi nhét vào trong quần khiến người xem chỉ biết cạn lời

2 khay tôm sú to đùng lại là hàng đông lạnh mà nữ quái nhét vào trong quần nhẹ nhàng như không. Chắc lúc check cam thì chủ quán cũng chỉ biết " cạn lời ", dẫu có đòi lại được thì còn bán cho ai được nữa.