Bắt thanh niên 10x bán ma tuý dạng mới `nấm thức thần` chưa từng xuất hiện ở Hà Nội

Vào ngày 14/6, Cơ quan Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng tên Nguyễn Trần Tuấn Phương (SN 2001, ngụ Tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa) để điều tra, làm rõ hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Được biết thanh niên 10x này đang có ý định bán "nấm thức thần", loại cây chứa chất ma túy lần đầu xuất hiện tại Hà Nội. Theo một số thông tin trên mạng xã hội , đối tượng Phương là sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội, theo học ngành kỹ thuật sinh học. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chỉ là tin đồn, chưa được xác nhận.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 7/6, tại đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an quận Cầu Giấy phát hiện và bắt giữ một nam thanh niên nghi mua bán trái phép ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng khai mình là Nguyễn Trần Tuấn Phương, có mang theo 1 túi nilon màu trắng chứa một loại nấm khô lạ tên " nấm thức thần", là ma túy gây ảo giác, loạn thần.

Sau khi được đưa về trụ sở, Phương khai nhận mình biết được thông tin về loại "nấm thức thần" chứa chất ma túy gây ảo giác "Psilocybine" qua mạng internet. Vào tháng 3 năm nay, Phương đã nghiên cứu quy trình và tìm cách mua phôi nấm về tự trồng tại nhà. Đến tháng 5/2020, đối tượng thu hoạch được khoảng 300g nấm tươi, sau đó phơi khô thu được khoảng 30g rồi quyết định rao bán. Chiều 7/6, đối tượng tới điểm hẹn chuẩn bị giao dịch mua bán thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã quyết định khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu được tang vật gồm 1 thùng nhựa, 2 xi lanh chứa bào tử nấm đã dùng hết, 1 túi gạo lứt, xơ dừa được sử dụng để trồng nấm. Qua giám định, số cây nấm khô thu tại hiện trường là ma túy loại Psilocine, tổng khối lượng 26,458g.

Theo Thời đại, nấm ma túy hay còn gọi là nấm thức thần, nấm ảo giác,... dạng mới được cho là du nhập vào Việt Nam khoảng 1-2 năm nay và đã nhanh chóng được nhiều đối tượng thu thập, buôn bán. Một số chuyên gia cho biết, đây là loại nấm mọc tự nhiên, có thể trồng khá dễ tại Việt Nam. Ban đầu những loại nấm này chỉ được xác định là nấm độc, nhưng sau đó được phát hiện có chứa chất gây ảo giác, được sử dụng như một dạng ma túy. Người sử dụng nấm ma túy thường sẽ có tình trạng hưng phấn, sau đó dẫn đến ảo giác, loạn thần,... rất nguy hiểm. Cơ quan chức năng cho biết, mỗi cây nấm ma túy thường được cắt làm 2-3 phần, được rao bán với giá khoảng 500.000 đồng/ miếng nhỏ...

Hiện Công an quận Cầu Giấy vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của Pháp luật

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ