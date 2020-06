Your browser does not support HTML5 video.

Người đàn ông mặc áo mưa ngang nhiên bẻ khóa xe máy rồi tẩu thoát trong tích tắc 15:25 17/06/2020 Đồng bọn chở tên trộm tiến đến chiếc SH Mode dựng trên vỉa hè tại một tiệm cắt tóc ở quận Gò Vấp, tên trộm xuống xe bẻ khóa trong vài giây rồi nhanh chân tẩu thoát. Video: Tôi là dân Gò Vấp