Mạc Hồng Quân thông báo tin vui vợ đã mang bầu lần 2 sau 4 năm đám cưới

Nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới, nam tiền vệ CLB Than Quảng Ninh chia sẻ tin vui về việc bà xã Kỳ Hân đã có bầu lần 2.

Sau khi bị dư luận ném đá vì chia tay bạn gái hotgirl Ly Kute lúc đang mang bầu để kết hôn với Kỳ Hân, tiền vệ CLB Than Quảng Ninh Mạc Hồng Quân hiện đang có tổ ấm hạnh phúc. Mới đây, vào sáng 15/6, tuyển thủ sinh năm 1992 đã khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo bà xã của mình - tức cựu người mẫu Kỳ Hân đã mang bầu lần 2.

Bên cạnh đó, Mạc Hồng Quân cũng thông báo kỷ niệm 4 năm ngày cưới của cặp đôi. Như vậy, sau 4 năm về chung một nhà, gia đình tiền vệ CLB Than Quảng Ninh sắp sửa chào đón thành viên thứ 4.

Cụ thể, Mạc Hồng Quân viết trên facebook cá nhân như sau: "15.6.2016 - 15.6.2020. Ngày này 4 năm trước em vượt 2000 km đi hỏi vợ. Ngày này 4 năm sau gia đình em chuẩn bị đón thêm thành viên thứ 4. Yêu 3 mẹ con lắm".

Hình ảnh được Mạc Hồng Quân chia sẻ trên trang cá nhân.

Kèm theo thông báo ngắn gọn là hình ảnh anh đang hôn lên bụng vợ đầy trân trọng. Khi biết tin vui này, nam cầu thủ còn muốn tổ chức tiệc lớn, thậm chí mong thành viên sắp tơi là bé gái để gia đình có "đủ nếp đủ tẻ".

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của Mạc Hồng Quân đã nhận được rất nhiều tương tác và chúc mừng. Hầu hết mọi người đều chúc gia đình anh ngày càng hạnh phúc để chào đón thành viên mới.

Trước đó, Mạc Hồng Quân từng chia sẻ về cách gìn giữ hạnh phúc gia đình khi phải đối mặt với dư luận. Chàng tuyển thủ sinh năm 1992 viết: "Mình nghĩ việc yêu đương, kết hôn là duyên số. Mình và vợ đến với nhau rất tình cờ. Hai người cảm thấy hợp nhau, tin tưởng thì kết hôn. Ai sau khi kết hôn cũng có thay đổi nhất định. Mình có vợ, có con thì thay vì đi chơi sẽ quan tâm đến gia đình, những việc liên quan đến gia đình nhiều hơn.

Hồi mới quen nhau, vợ mình cũng biết chuyện nên đồng cảm. Không có vấn đề gì với Hân về chuyện cũ của mình. Kỳ Hân đã chấp nhận hy sinh nhiều thứ, đứng đằng sau cổ vũ. Mình phải cảm ơn vợ nhiều".

Hồi tháng 5/2019, Mạc Hồng Quân từng tuyên bố Kỳ Hân đã mang bầu lần 2 được 5 tuần. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, Kỳ Hân lại phủ nhận điều này khiến dân tình hoang mang.

Hình ảnh khiến Kỳ Hân dấy lên nghi ngờ mang bầu lần 2.



Tháng 6/2016, Mạc Hồng Quân chính thức đón "chân dài" Kỳ Hân về dinh. Khi ấy, hôn lễ của cặp đôi gặp nhiều chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ. Sau khi kết hôn, Kỳ Hân quyết định ở nhà để chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Sau đó, cả 2 đón con trai đầu lòng là Mạc Xuân Phúc, biệt danh bé Tỏi. Được biết, hiện bé Tỏi đang định cư bên Czech cùng ông bà nội.

