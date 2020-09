Mặc tình tiết hack não, siêu phẩm TENET của Christopher Nolan vẫn ẵm trọn danh hiệu bá chủ phòng vé

Sau gần nửa năm các phim chiếu rạp phải lùi lịch liên tục lao đao vì dịch COVID-19, bom tấn thực sự – TENET (2020) của đạo diễn quái kiệt Christopher Nolan đã chính thức được khởi chiếu bất chấp nguy cơ "lỗ nặng". Với thời lượng gần 150 phút đồng hồ, khán giả sẽ được các nhân vật chính dẫn đi vòng quanh thế giới và đùa nghịch với thời gian.

Vậy nhưng không hổ là siêu phẩm của một trong những đạo diễn tài ba nhất Hollywood, TENET đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam chỉ sau 3 ngày ra mắt với số lượng vé bán ra cực khủng. Tại cụm rạp CGV, bộ phim luôn trong tình trạng cháy vé với những phòng chiếu chật kín khán giả. Sức nóng của bộ phim quả thực không thể xem thường.

Bom tấn TENET đạt được thành tích tốt tại thị trường Việt Nam.

TENET (2020) là câu chuyện nói về một điệp viên CIA với biệt danh The Protagonist (nhân vật chính) được một tổ chức bí mật chiêu mộ cho nhiệm vụ giải cứu thế giới thoát khỏi thế chiến thứ III. Đồng hành cùng với anh trong nhiệm vụ này là Neil – một điệp viên da trắng có tung tích mờ ám. Để bắt đầu nhiệm vụ của mình, họ tìm đến những tên buôn vũ khí nguy hiểm nhất thế giới nhằm khám phá ra nguồn gốc của những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra gần đây.

Nếu những khán giả yêu phim ra rạp xem TENET với tâm thế đây là một bộ phim giải trí thông thường thì sẽ là một sai lầm cực lớn. Một loạt những khái niệm vật lý về nghịch đảo thời gian, về việc bẻ cong những định luật vật lý tưởng chừng đã nắm rõ khiến khán giả như rơi vào mê cung mà Christopher Nolan đã sắp sẵn.

TENET là một chuỗi những tình tiết "xoắn não".

Bộ phim là một chuỗi những tình tiết đan xen - mô hình quen thuộc từ siêu phẩm Inception - mà nếu bạn bỏ lỡ dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi là đã có thể "lạc lối" trong chiếc mê cung TENET này rồi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cảm giác khi bắt đầu được tiêm nhiễm và tò mò về khái niệm đảo ngược thật sự rất thú vị, nghĩa là vừa hiểu nhưng lại không hiểu, vừa nghĩ rằng mình nắm bắt được phim nhưng qua cảnh khác thì phải thốt lên "Chuyện gì vừa xảy ra vậy" thật sự rất thú vị.

Khán giả sẽ mãn nhãn với những cảnh quay hoành tráng của TENET.

Điểm cộng cho những khán giả đang chùn bước vì chưa sẵn sàng là bộ phim có những phân cảnh hành động vô cùng kịch tính, mạch phim diễn biến dồn dập, kịch tính khiến khán giả có cảm giác mình đang ở trong một trận chiến thực sự. TENET được quay gần như hoàn toàn bằng máy quay đạt chuẩn IMAX do vậy trải nghiệm điện ảnh cùng bộ phim sẽ trở nên choáng ngợp hơn bao giờ hết.

Đạo diễn tài ba Christopher Nolan bên cạnh dàn máy chuẩn IMAX.

Không chỉ mang đến cho khán giả những định luật về vật lý khô khan, bộ phim còn gửi gắm một thông điệp về môi trường tới từ tương lai khiến khán gỉa phải suy ngẫm về những hành động mà con người đang làm với trái đất.

TENET là một bom tấn điện ảnh không thể bỏ qua trong năm 2020.

Bộ phim hiện đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy