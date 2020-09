Mách bạn cách sử dụng tính năng Picture in Picture trên iOS 14, xài iPhone mà không biết thì hơi phí

Nếu bạn đã sử dụng điện thoại Androis thì tính năng Picture in Picture có lẽ không còn xa lạ gì. Tính năng đặc biệt này đã có mặt trên Android 8.0 Oreo và nó cho phép người dùng vừa xem một video dưới dạng cửa sổ thu nhỏ ở trên màn hình chính. Giờ đây những chiếc iPhone cũng được tích hợp những tính năng này trên iOS 14, cho phép bạn xem video trên màn hình chính hoặc khi đang chạy một ứng dụng khác. Bạn cũng có thể ẩn trình phát video trong chế độ Picture in Picture để chỉ phát âm thanh hoặc dễ dàng điều chỉnh kích thước của cửa sổ bằng cách kéo góc.

Xem video khi đang sử dụng ứng dụng khác nhờ tính năng Picture-in-Picture

Trong phiên bản iOS 14 mới nhất vừa được nhà Táo Khuyết giới thiệu tại sự kiện WWDC 2020 cho thấy nó đã sở hữu nhiều tính năng vốn được người dùng iPhone yêu cầu từ lâu. Một trong số những điểm nhấn mới đó là Picture in Picture, tính năng có trên iPad từ lâu nhưng lần đầu xuất hiện trên iOS 14 ở iPhone.

Trước phiên bản lần này, iOS vẫn bị nhiều người chê là không thực sự chạy đa nhiệm khi không thể hiển thị song song 2 màn hình cùng một lúc như Android. Trong khi đó hệ điều hành Android đã có tính năng chia màn hình từ lâu, hiển thị ứng dụng và video dạng pop-up.

tính năng Picture-in-Picture trên iOS 14

Hiện tại, tính năng Picture-in-Picture được xác nhận hoạt động với các nguồn video từ ứng dụng gốc của Apple như Safari, iTunes, Podcasts, Face Time. Theo Phone Arena, để sử dụng tính năng này, người dùng không cần phải cài đặt gì cả, mọi thứ đều được mặc định trên iOS 14, tuy nhiên nếu ban không thích thì có thể vào phần cài đặt để tắt nó đi.

Tất cả những gì mà bạn cần làm đó là cập nhật iPhone lên phiên bản iOS 14, mở video trên máy rồi vuốt màn hình từ dưới lên trên. Khi đó video sẽ hiển thị ở một góc màn hình và tiếp tục chạy như bình thường.

Bạn cũng có thể tiến hành di chuyển cửa sổ video tới mọi vị trí khác trên màn hình iPhone, hoặc kéo phóng to - thu nhỏ bằng hai ngón tay trên màn hình. Nếu muốn dừng video bạn cũng chỉ cần thao tác trực tiếp trên cửa sổ Pop-up.

Người dùng cần nâng cấp máy lên iOS 14 để sử dụng tính năng này

Picture-in-Picture được xem là tính năng mới hấp dẫn trên iPhone dùng hệ điều hành iOS 14 và được nhiều người yêu thích, việc vừa xem được video vừa nhắn tin chat chít với bạn bè thực sự là vô cùng thú vị phải không anh em?!

Nếu bạn muốn xem video trên Youtube vẫn có thể sử dụng được tính năng Picture-in-Picture nhưng bạn cần phải mở video từ trình duyệt web Safari trên máy lên. Do Picture-in-Picture chỉ khả dụng trên hệ điều hành iOS 14 nên người dùng cần phải sử dụng điện thoại từ iPhone 6S trở lên. Những phiên bản trước chỉ nâng cấp tối đa đến iOS 13 và sẽ không thể sử dụng được tính năng này.

Cách sử dụng tính năng Picture in Picture trên iOS 14